Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šľape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)

Strávila som niekoľko dní v Petržalke na Panónskej. Nie je to len parkovisko, ale aj svet pracovníčok v sexbiznise.

Bratislava sa rýchlo rozvíja a nájdeme v nej veľa možností pre pekný a kvalitný život. Aj keď má naše hlavné mesto potenciál, je tu aj druhá strana mince, na ktorú mnohí obyvatelia nie sú hrdí. Keď povieme slovo Pentagon alebo Slovnaftská ulica, väčšina z nás si pod týmito pojmami predstaví drogy, alkohol a prostitúciu. Ja si po mojej skúsenosti do tohto pomyselného rebríčka pochybných lokalít pridávam aj Panónsku cestu v Petržalke, najmä veľké parkovisko pred Tescom, kde väčšinou stoja kamióny.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Niekoľkokrát som o tomto mieste počula od kolegov či známych. Keďže nie je také známe ako Pentagon či „Slovnaftka", nedávala som veľké šance tomu, že by som tam niečo zaujímavé videla. Vlastná skúsenosť ma však presvedčila o opaku a s čistým svedomím by som povedala, že Panónska v mojom rebríčku zatiaľ kraľuje.

V článku ti popíšem, čo som tam zažila počas viacerých dní. Rozprávala som sa s pracovníčkou v sexbiznise, ktorá mi povedala celý príbeh o jej živote a nafotila som miesta, kde sa to všetko odohráva. Z fotiek, ktoré som urobila, ide mráz po chrbte a je smutné, že aj napriek všetkým reštrikciám a pravidelnej kontrole polície, sa tieto veci stále dejú.

Prvý deň

Keďže som nevedela čo mám čakať, rozhodla som sa, že si najprv prezriem celé parkovisko a uvidím, či ma tam niečo zaujme. Strávila som tam asi štyri hodiny, počas ktorých sa absolútne nič neudialo a situácia na celkom parkovisku bola pokojná. Premávali sa po ňom len ľudia s nákupnými taškami, alebo vodiči, ktorí hľadali parkovacie miesto.

V čase, keď som bola na parkovisku, na ňom stáli asi tri kamióny. Všetky však mali zatiahnuté závesy vnútri kabíny a pravdepodobne si vodiči robili povinnú pracovnú prestávku. Po troch hodinách skúmania miesta som však uvidela ženu oblečenú celú v ružovom s blond vrkočom, ktorá vystupovala z jedného z troch kamiónov. Na náves si položila svoje igelitky a vyzerala tak, že sa upravuje a oblieka si nohavičky. Potom odišla smerom k vchodu hypermarketu.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Asi desať minút po nej z kamióna vystúpil aj pravdepodobný vodič, ktorý si išiel kúpiť zmrzlinu. Zaujímavé bolo, že som ženu vchádzať do kamióna nevidela, čo znamená, že tam pravdepodobne boli spolu celé tri hodiny. Za ten čas, ktorý som na parkovisku strávila, to však bolo jediná zaujímavá situácia, ktorú som videla. Od jedného človeka bez domova, ktorý sa potuloval po okolí som sa však dozvedela, že na tomto mieste sa naozaj pohybujú pracovníčky v sexbiznise a že som len nevychytala správny moment. Sklamaná som sa teda pobrala domov. Z jednej skúsenosti si však nechcem robiť obraz o celom mieste, preto som sa rozhodla, že to skúsim aj na ďalší deň.

Druhý deň

Na parkovisko Tesca som prišla okolo jedenástej predpoludním hneď na druhý deň. Spozorovala som tam ženu, ktorá sa prechádzala pomedzi autá, stále sa obzerala a telefonovala. Žiadne vyzývavé, pekné oblečenie či mejkap. Mala oblečené rifle, sveter a nosila si so sebou veľkú tašku na pleci.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

V jednu chvíľu však pri nej zastavil červený, starý Renault a vzal ju so sebou. Keďže mali otvorené okná v aute, počula som, že sa na niečom dohadujú a kričia na seba. Myslela som si preto, že pani len čakala na svojho partnera, ktorý ju mal odviezť. Približne za 10 minút ju však auto priviezlo naspäť na parkovisko, blízko ku kríkom, kde čakal ďalší neznámy muž. Keď vystúpila z auta, pobrala s neznámym mužom za kríky, odkiaľ sa vrátili asi po pol hodine a každý odišiel iným smerom. Žena po chvíli čakania nastúpila znovu do červeného Renaultu.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Následne som zahliadla staršiu ženu, ako sa úplne rovnako prechádza po parkovisku. Neskôr sa k nej pridala aj pani, ktorá predtým odišla v červenom Renaulte. Občas prehodila niekoľko slov so svojou „kolegyňou", ktorú po svojich zisteniach už môžem takto nazvať.

Situácia bola napokon úplne pokojná, ženy postávali či posedávali na obrubníkoch a krátili si čas fajčením cigariet. Keď sa mi trochu vzdialili z dohľadu, rozhodla som sa, že sa pôjdem pozrieť za kríky, v ktorých sa na pol hodinu schoval spomínaný pár.

Sklad bioodpadu a brloh v kríkoch

Kríky boli z vonku pekne upravené a asi nikto, kto išiel okolo by si nepovedal, čo sa môže skrývať na druhej strane. Keď som tam vstúpila, pripadalo mi to ako brána do iného sveta. Kríky vyzerali oveľa väčšie. Hneď na úvod ma privítalo niekoľko použitých kondómov, menštruačných vložiek či injekčných striekačiek. Odhodlala som sa ísť ďalej a prišla som do prvej „miestnosti", v ktorej ležal veľký špinavý matrac. Niekto si tam dokonca zabudol aj čipkovanú podprsenku.

Prešla som ďalej a našla ďalší veľký matrac, na ktorom bol dokonca plyšový macko a odložené tenisky.