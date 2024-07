Riaditeľ firmy Toi Toi: Na Pohodu vozíme 90 kamiónov, na jednom veľkom festivale bola hygiena ako na dedinskom jarmoku

Riaditeľ Toi Toi & Dixi nám prezradil, ako funguje biznis s vyvážaním exkrementov, prečo odmietli niektoré akcie a ako dlho trvá pripraviť festival, ako je Pohoda.

Jozef Szabo je generálnym riaditeľom firmy Toi Toi & Dixi. S ich službami sa stretávame asi všetci. Poskytujú totiž hygienické služby, no v prvom rade prenájmy mobilných záchodov, či už na stavbách, alebo na rôznych udalostiach a festivaloch.

V rozhovore nám prezradil, prečo odmietli spolupracovať so známym festivalom a na čom niektorí organizátori pohoreli a čo robia pre ekológiu na Slovensku.

Koľko objemu odpadu spracujete v priemere týždenne?

Tak napríklad práve teraz máme v rámci dlhodobého prenájmu v obehu asi 3 000 kabínok. Za týždeň to je cca 500- až 600-tisíc litrov, čo zoberieme.

Je ťažké predstaviť si také abstraktné číslo. Viete to uviesť do nejakého širšieho kontextu?

Môžeme si to predstaviť ako jednu takúto plnú nádrž, a to je len jeden týždeň.

Zdroj: J&P Group

Ako organizujete veľké festivaly, ako sú Pohoda či Grape? Čím sú špecifické?

Najväčší rozdiel je v logistike a plánovaní. Pohoda či Grape pre nás znamená nielen 550 až 600 mobilných záchodov, ale aj kontajnerové, splachovacie záchody, sprchy, oplotenie areálu a bariéry v dĺžke niekoľkých kilometrov. Je to 80 až 90 kamiónov tam a ďalších 80 až 90 naspäť. Musíme to stihnúť dva týždne pred začiatkom festivalu a následne to do týždňa po jeho skončení spratať.

Mali ste s klientmi niekedy nezhody preto, že podcenili počet používateľov záchodov? Vieme si predstaviť, že podobné situácie negatívne zasahujú skôr tvoju firmu než klienta.

Stalo sa nám a dávame si na to už pozor. Nemusí sa to však stať na evente, ale deje sa to aj na stavbe. Na istý počet ľudí má byť niekoľko záchodov. Keď im zriaďovateľ na stavbe objedná málo záchodov, rýchlo sa naplnia. Problémom sme potom my, lebo máme plné hajzle a podobne. Následne sa to ťažko vysvetľuje, že to nie je naša chyba.

Zdroj: Archív Jozef Szabo

Dajú si to klienti vysvetliť a objednajú si ďalšie záchody?

Väčšinou chcú silou-mocou šetriť a potom to aj tak vyzerá. Záchody sa v rozpočte škrtajú ako prvé a potom nastane situácia, že sú plné sociálne siete sťažností a nespokojných ľudí. Keď vidíme, že je to poddimenzované a klient nepočúva naše rady, nejdeme do toho. Vyhneme sa kritike a nadávkam na našu firmu, keď je aj tak zle smerovaná. To bol príklad aj minuloročného bratislavského festivalu na letisku vo Vajnoroch.