Na Youtube si po novom zahráš aj hry. V aplikácii pribudne gamerská sekcia s mnohými známymi klasikami

V hernej sekcii sa bude nachádzať vyše 75 titulov. Medzi hrami nájdeš novinky aj notoricky známe klasiky.

Na Youtube si po novom budeš môcť okrem sledovania videí zahrať aj hry. Gamerská sekcia sa volá „Playables“ a aktuálne je spustená v Spojenom Kráľovstve, USA a v Kanade, no nevylučuje sa, že onedlho pribudne aj v ďalších regiónoch. Ako informuje Youtube na svojom blogu, aktuálne sa tam nachádza viac ako 75 hier.

Hernú sekciu dlho testovali vo vybraných krajinách a postupne ju spúšťajú. Nájdeš tu hry ako Angry Birds, Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask či Words of Wonders. Youtube myslí aj tých, ktorí radi v hrách dosahujú rôzne méty a predháňajú sa s kamošmi. Ak k takýmto ľuďom patríš, môžeš si ukladať svoje skóre a porovnávať ho s predošlými výsledkami alebo s výkonom iných.

Čoskoro sa dočkáme Playables aj u nás

Hry sú dostupné pre Android, iOS a zahráš si ich, samozrejme, aj v desktopovej verzii aplikácie. V Európskej únii sa zatiaľ nová funkcia nespustila, no Youtube na svojom blogu sľubuje, že v nasledujúcich mesiacoch budú túto službu expandovať aj do ďalších oblastí.