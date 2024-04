Ak pri jedle odložíš telefón, dostaneš fľašu vína. Talianska reštaurácia chce, aby si hostia viac užívali spoločné chvíle

Jedinečný koncept vymyslela reštaurácia vo Verone. Cieľom je, aby sa ľudia pri stole spolu viac rozprávali a nepozerali stále do telefónu.

V reštaurácii zaviedli pre zákazníkov špeciálny benefit. Ak počas návštevy prevádzky odložia mobilné telefóny a budú sa venovať jeden druhému, dostanú fľašu vína na účet podniku. Motiváciou je podľa majiteľa reštaurácie to, aby si hostia viac užívali spoločný čas a rozprávali sa miesto ťukania do telefónu, informuje The Guardian.

„Chceli sme otvoriť reštauráciu, ktorá sa bude od iných líšiť. Zákazníci si môžu vybrať, či odložia mobily a užijú si spolu príjemné chvíle. Technológie začínajú byť problémom. Naozaj nepotrebujete každých päť sekúnd pozerať do telefónu. No pre mnohých je to už ako droga. Tým teraz ponúkame možnosť zariadenie odložiť a ešte si aj pochutiť na výbornom víne,“ uviedol Angello Lella, majiteľ podniku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Al Condominio Ristorante (@al_condominio)

Telefón musíš odovzdať pri vchode

Reštaurácia novým konceptom absolútne žije a už pri vchode sa musíš rozhodnúť, či sa telefónu vzdáš alebo nie. Ak sa rozhodneš, že si užiješ dobré jedlo „offline“, dajú tvoj telefón do uzamykateľného boxu. Kľúčikom sa preukážeš u čašníka, ktorý ti potom prinesie sľúbenú fľašu vína.

Ak ti u nich bude chutiť, môžeš v spomínanom boxe pri odchode zanechať recenziu. Aby hostí motivovali k zanechaniu spätnej väzby, pravidelne vyberajú tie najkreatívnejšie a najkvetnatejšie recenzie. Vybraných hostí obdarujú pri ďalšej návšteve jedlom, ktoré bude úplne zadarmo.

Prevádzku otvorili minulý mesiac a reakcie sú zatiaľ veľmi pozitívne. „Deväťdesiat percent hostí sa rozhodlo, že telefón vymenia za víno,“ zhodnotil majiteľ v rozhovore pre Guardian.