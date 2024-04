Chudobné dievčatko sa rozhodlo zarobiť peniaze na pomník svojej mamy. Reakcia okolia vháňa slzy do očí

Keď babka s maloletou vnučkou navštívili hrob zosnulej Karli, aby jej doniesli čerstvé kvetiny, Emouree sa niečo nepozdávalo. Na rozdiel od ostatných hrobov mal ten jej matky len obyčajnú ceduľku.

Po tom, čo 7-ročnej Emouree Johnson z amerického štátu Alabama náhle zomrela matka, sa dievčatko rozhodlo rozbehnúť biznis s limonádou. Rodina si totiž nemohla dovoliť náhrobný kameň a to malú Emouree trápilo, informuje The Washington Post.

Karli Bordner, matka dievčaťa, odišla jeden deň z domu, no už nikdy sa nevrátila. O mesiac neskôr sa jej najbližší dozvedeli, že Karli našli mŕtvu. V tom čase bola Emouree v opatere svojej babičky. Keď babka s maloletou vnučkou navštívili hrob zosnulej Karli, aby jej doniesli čerstvé kvetiny, Emouree sa niečo nepozdávalo. Na rozdiel od ostatných hrobov mal ten jej matky len obyčajnú ceduľku.

Peniaze pre matku chcela vyzbierať sama

Na otázku, prečo jej matka nemá náhrobný kameň, podobný okolitým hrobom, babka odpovedala, že by ich to vyšlo na 500 dolárov a to si finančne nemôžu dovoliť. Práve tým inšpirovala malú Emouree k tomu, aby v susedstve začala predávať limonádu. Jeden pohár čerstvej šťavy ponúkala za dolár, čo je v prepočte necelé euro. Rovnako požiadala príbuzných a rodinných známych, aby limonádový stánok zdieľali na svojich sociálnych sieťach.

Jej stánok zožal úspech nielen v susedstve, ale aj v širokom okolí. Zákazníci dievčatku dokonca nechávali štedré prepitné. „Neviem, odkiaľ sa všetci tí ľudia vzali, ale bolo ich naozaj veľa. Zrazu tu boli všetci tí úradníci z radnice, policajti, hasiči, dokonca prišli ľudia až z Tennessee,“ priznala šokovaná babička.

Pomník nakoniec nemusia kupovať

Dievčatku sa podarilo vyzbierať neuveriteľných 15-tisíc dolárov, čo je približne 14-tisíc eur. Pomník však nakoniec kupovať nemusia. Miestna firma si totiž Emoureein stánok všimla a náhrobný kameň sa im rozhodla venovať zadarmo.