Pamätáš si legendárnu reláciu Elá Hop? Herci prezradili, čomu sa venujú dnes

„Myslíte si, že vás sa to netýka? Ráčte vstúpiť sem, do nášho kufríka! A šibnutím čarovného prútika splnia sa vám tie najkrajšie sny!“ Kto by si nepamätal túto legendárnu vetu? Relácia Elá Hop je nostalgickou spomienkou väčšiny detí 90. rokov.