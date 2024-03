Škandalóznu Nelu Slovákovú pobúril chlapec s červenými nechtami. „Pokoj, ten lak má väčšiu cenu ako ty,“ píšu ľudia v komentároch

Podľa Nely Slovákovej si muži, a najmä deti, nechty nelakujú. Ozzy Osbourne a ďalší hudobníci by s tým pravdepodobne nesúhlasili. Dieťaťa sa zastali aj používatelia sociálnych sietí.

„Tak mňa vystrelí zo stoličky.“ Presne takto začala svoje príbehy na Instagrame kontroverzná influencerka a podnikateľka Nela Slováková. Rozčúlil ju približne päťročný chlapec, ktorý mal nechty nalakované na červeno a v sprievode matky (alebo starej mamy – podľa Nelinho príspevku) sedel vedľa nej.

„Normálne by som jej hlavu vymáčala v káve, ktorú mám pred sebou, a potom by som jej dala poriadny výprask, až by pena z kapučína dopadla na vedľajší stôl,“ nešetrila kritikou Slováková na adresu matky či starej mamy dotyčného dieťaťa.

„Nech už bol dôvod nechtov akýkoľvek, aj keby to bolo na maškarnom večierku, MUŽI A ROZHODNE NIE DETI SI NECHTY NEMAĽUJÚ!!!“ dodala podnikateľka a pridala niekoľko zvracajúcich smajlíkov.

Slováková sa však na sociálnych sieťach s veľkým pochopením ľudí nestretla. Práve naopak, v komentároch na stránke @intelektualni_elita si vyslúžila pod screenshotom svojej storky posmech a kritiku:

„Nela, upokoj sa, ten červený lak má väčšiu cenu ako ty.“

„Táto osoba by si mala najprv urobiť poriadok v osobnom živote. Podľa posledných príspevkov je to veľmi nevyrovnaná a smutná osoba. Stále na niekoho útočí alebo sa mu vysmieva.“

„Presne tak! V 21. storočí si muži lakujú nechty?! Kto to kedy videl?! Oh, wait, a čo hudobníci, ktorí to robia už niekoľko desaťročí...“

„Zaujímalo by ma, čo ju núti zdieľať takéto nezmysly? Koho to zaujíma... že nejaký CUDZÍ chlapec mal nalakované nechty.“

Nela Slováková pravidelne víri vody internetu. V októbri minulého roka cítila potrebu hrubo komentovať tragickú smrť herca Matthewa Perryho. Okrem iného povedala, že len slabosi sa nedokážu vyrovnať so závislosťou alebo užívaním drog. „Preto ani neviem, či mi je ľúto, že sa utopil opitý vo vírivke. Urobil krásny darček svojim rodičom na staré kolená. Egoizmus najvyššieho kalibru,“ vyhlásila vtedy.