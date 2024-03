Prichytili ich pri sexe, ďalší pobyt ľudí vysielali naživo. Airbnb zakazuje hostiteľom inštaláciu bezpečnostných kamier

Ľudia našli kamery v elektrických zásuvkách či detektoroch dymu, zaznamenali ich aj pri sexe.

Hostitelia Airbnb majú veľa dôvodov na to, aby si do prenajímaných priestorov dali nainštalovať bezpečnostné kamery. Chcú sa tak chrániť pred návštevníkmi, ktorí nerešpektujú ubytovacie pravidlá, ničia „dočasné“ byty či domy alebo z nich kradnú dekorácie a cenný majetok, uvádza The Washington Post.

Prichytení pri sexe

Podľa magazínu Time však z toho mala svetoznáma spoločnosť vážne problémy – viacero hostí sa po odhalení skrytých kamier rozhodlo prípad riešiť súdnou cestou. Príkladom je aj žaloba za takmer 70-tisíc eur, ktorú podali partneri na hostiteľa po tom, čo našli bezpečnostné kamery v stenách spálne. Tie mali údajne zaznamenávať ich intímne chvíle.

Iná žena tvrdí, že ju kamery zachytili, keď sa po ubytovaní pohybovala celkom nahá. Verejne známy bol aj prípad novozélandskej rodiny, ktorej pobyt mal byť údajne naživo odvysielaný v írskom meste.

Iné sťažnosti sa vzťahovali aj na zariadenia nachádzajúce sa v kúpeľniach, elektrických zásuvkách či v detektoroch dymu. Situácia sa stala natoľko neslávne známou, že medzinárodné denníky zverejnili návody, ako v ubytovacích priestoroch jednoducho nájdeš bezpečnostné kamery.

Po zverejnení viacerých obáv z porušovania súkromia hostí spoločnosť zakázala akékoľvek bezpečnostné kamery nachádzajúce sa v interiéroch. Zákaz sa tak netýka „zariadení, ako sú zvončekové kamery a monitory decibelov hluku“. Tie podľa oficiálneho stanoviska Airbnb naďalej predstavujú „účinný spôsob ochrany súkromia pre hostiteľov, ako môžu monitorovať bezpečnosť svojho domova a predchádzať problémom“. Zákaz sa má vzťahovať aj na kamery vo vonkajších saunách a sprchách.