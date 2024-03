Gábor Boráros má v ruskej lige problémy: Je vážne chorý, na pomoc mu musela prísť záchranka

„Som chorý a nie je to dobré,“ hovorí MMA zápasník len niekoľko dní pred dôležitým zápasom.

Gábor Boráros má mať v sobotu debut v novej klietke, no jeho premiéru v ruskej lige skomplikovali zdravotné problémy. MMA zápasník si má zmerať sily s obávaným bojovníkom Maratom Gafurom, práve tento duel označili fanúšikovia za najzložitejší v kariére rodáka z Dunajskej Stredy. Podľa portálu Športový Čas má však vážne problémy, je totiž chorý a vyčerpaný.

„Včera celý večer horúčka. Mám teplotu, čakám na lieky. Som chorý a nie je to dobré. Dúfam, že sa to do večera zlepší. Nie je najlepšie byť teraz chorý,“ vysvetlil sledujúcim na sociálnej sieti. Tiež dodal, že má poňho večer prísť záchranka. „Určite dostanem nejakú infúziu a čo ja viem čo ešte.“

Choroba ho trápila už minulý týždeň, informuje web MMA Fanatik. Zdravotný stav sa mu údajne zhoršil po tom, čo priletel do Ruska. Zápasník sa však nedal zastaviť a usilovne trénuje, aby sa dostal do welterovej divízie, v ktorej má zápasiť. „Vypotili sme dosť veľa kíl. Teraz mám 80,5 kíl,“ priznal fanúšikom s tým, že v nasledujúce ráno ho opäť čaká váženie.

Sledovateľov na Instagrame updatuje s jeho pokrokom, no nezabudol sa im ani poďakovať za príjemné správy a odkazy skorého uzdravenia.