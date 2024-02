Čo skrýva moje DNA? Vieme, ako získať odpoveď rýchlo a zdarma

Odhaľ tajomstvá svojej DNA a popritom si zabezpeč svoju budúcnosť.

Naše genetické predispozície predurčujú z veľkej časti naše možnosti, limity aj riziká. Ovplyvňujú náš život, ale aj kvalitu životov našich potomkov. Je preto dobré zistiť, čo máme zakódované vo svojej DNA.

Poznáme cestu, ako sa k tejto analýze a následným personalizovaným odporúčaniam pre zdravšiu budúcnosť dostať rýchlo a dokonca zdarma. A popritom si pohodlne finančne zastabilizovať svoju budúcnosť a ochrániť ju pred nečakanými udalosťami a hrozbami.

DNA Complex test v hodnote 349 €, ktorý odhalí záhady vášho tela (viac ako 120 genetických predispozícií týkajúcich sa zdravia, výživy, intolerancií, športového profilu či prenášačstva), získate teraz úplne zdarma, ak sa rozhodnete uzavrieť životné poistenie v ČSOB Poisťovni. Nikdy to pritom nebolo jednoduchšie – ČSOB Poisťovňa ako prvá na slovenskom trhu prináša možnosť uzatvoriť životné poistenie online, bez jedinej návštevy pobočky, bez stretnutí s finančným poradcom, z pohodlia domova, a to všetko v rekordne krátkom čase – za zhruba 10 minút.

Je to jednoduché

Kladiete si otázku, či je životné poistenie pre mňa a či sa mi oplatí? Vaše dilemy rýchlo rozoženie prehľadná a jednoduchá online kalkulačka – stačí, ak odpoviete na štyri jednoduché otázky. Online kalkulačka vám následne zostaví a odporučí vhodný poistný balík. Poistné krytia aj cenu životného poistenia si však, samozrejme, môžete prispôsobiť vlastným predstavám, potrebám či možnostiam.

Všetko hneď uvidíte zoradené prehľadne vedľa seba na displeji, napríklad koľko vás stojí poistenie konkrétnej životnej udalosti mesačne a aké poistné plnenie by vám za to ČSOB Poisťovňa vyplatila v prípade, že by táto nečakaná udalosť nastala. Okrem seba môžete, samozrejme, poistiť aj to najcennejšie, čo máte – svoje deti. Pre vybrané riziká je pri deťoch do 14 rokov až dvojnásobné poistné krytie.

Zdroj: Unsplash/Jonathan Borba

Ešte stále váhate? Cesta životom je na mnohých úsekoch hrboľatá a tŕnistá, vďaka správne nastavenému životnému poisteniu však dokážeme na nej finančne chrániť nielen seba, ale aj svojich blízkych. Vážna choroba či ťažký úraz pripravia človeka neraz o prácu a práve vtedy stratu príjmu okamžite nahrádza zodpovedné rozhodnutie z minulosti – vaša životná poistka. Rodinný rozpočet nenabúrajú ani výdavky na liečbu či nevyhnutné zdravotné pomôcky vďaka poisteniu liečebných nákladov.

A ešte jedna otázka, ktorá väčšinou ľuďom napadne pri zvažovaní uzatvorenia životného poistenia – ako budem splácať úver či hypotéku v prípade straty príjmu? Aj tu stojí životné poistenie pri vás – ČSOB Poisťovňa vám okrem poistného plnenia vyplatí aj šesť hypotekárnych splátok navyše. A čo tak lekár na telefóne alebo návšteva praktického lekára priamo v domácnosti? Áno, aj po takýchto benefitoch môžete siahnuť v prípade potreby.

Pár klikov a správnych rozhodnutí a už sa nemusíte trápiť obavami, čo bude, ak... Za ten pokojný spánok to rozhodne stojí. Čo poviete?