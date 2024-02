FOTO: Prekvapená žena vo svojej záhrade našla čudné zviera. Odborníci posudzovali, či nejde o podvod

Austrálčanka zo Sydney vo svojej záhrade našla zvláštne zviera. O netradičný objav sa podelila na sociálnej sieti. Mnohí si mysleli, že si žena vymýšľa a „tvora“ si vyrobila z ponožky, píše portál Yahoo News Australia. V skutočnosti však naozaj išlo o zviera, presnejšie o bledohnedú jastrabiu molu.

Entomológ Andrew Mitchell pre portál uviedol, že mola z fotografie je v štádiu zakuklenia. „Najčastejšie sa vyskytuje vo viniči, vrátane viniča hroznového, a sú celkom bežné, najmä v tomto ročnom období – od konca leta do začiatku jesene. Tento druh sa vyskytuje na pomerne veľkom území, od regiónu Kimberley (Západná Austrália) na východ pozdĺž pobrežného pásu až po Cape York (v Queenslande) a potom na juh do Sydney,“ povedal odborník.

Profesor prírodných vied Darrell Kemp dodal, že kruhy, ktoré pripomínajú oči, sú súčasťou maskovania. Túto molu je veľmi vzácne spozorovať voľným okom. Predátorov chce odradiť svojím zjavom, ktorý pripomína hada.

In nature news, one of Australia's leading Entomologists is thrilled to announce he's discovered a new species, but is then forced to make a humiliating apology, after tests reveal it's a draught excluder pic.twitter.com/2iXCaem1I1