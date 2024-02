Chystá sa návrat Peaky Blinders? Cillian Murphy sa chce znova vrátiť ku kultovému seriálu

Znymý herec s nomináciami na ceny Oscar a Bafta prezradil, že by sa rád vrátil do seriálu Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders). Záleží však podľa neho na scenári.

Cillian Murphy prehovoril o návrate k postave Thomasa Shelbyho v rozhovore v relácii Desert Island Discs rádiovej stanice BBC. „Ak ešte bude o čom a ak Stephen Knight predvedie taký scenár, aký viem, že dokáže, tak do toho pôjdem,“ vyhlásil Murphy. Hlavnú postavu stvárnil už v šiestich sériách a je ochotný v tom pokračovať.

„Pokiaľ sa ľudia budú chcieť pozerať na 50-ročného Tommyho Shelbyho, tak poďme do toho,“ dodal herec. Podľa denníka The Guardian by sa rád k tejto úlohe vrátil, či už v seriáli, alebo na veľkom plátne.

Zdroj: BBC One

Murphy sa v rozhovore nakrátko vrátil aj k filmu Oppenheimer, za ktorý získal nomináciu na Oscara. Jeho postava je vraj výsledným mixom scenára, ale aj toho, čo do úlohy vniesol on sám.

Zároveň sa vyjadril k nominácii a prehovoril o tréme, akú máva. „V minulosti som s tým bojoval,“ povedal. „Ale môžem sa rozhodnúť, že si to skrátka užijem, tú zmenu vo svojej hlave môžem urobiť sám. Bol by som hlúpy, keby som si to neužíval. Proste sa s tým zmierim.“