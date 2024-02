Tento projekt pomáha Slovákom s podnikaním. Poskytne ti cenné know-how a pomôže naštartovať biznis

Účasť v programe je zadarmo. Jediné, čo potrebuješ urobiť, je poslať prihlášku do 25. februára.

„Myšlienka UpSteeru je super v tom, že etablovaná firma sa rozhodla pomáhať začínajúcim podnikateľom, aby sa rozbehli. Problémy, ktoré sme ako začiatočníci mali, sme tak mohli riešiť s odborníkmi,“ opisuje svoju skúsenosť Patrik Biňovský, minuloročný účastník a zakladateľ startupu Unalanu.

Inkubátor UpSteer založila medzinárodná IT spoločnosť Asseco CE, ktorá sa rozhodla svoje know-how posunúť začínajúcim podnikateľom na Slovensku a v Česku. Ich cieľom je naučiť mladých a ambicióznych ľudí porozumieť komplexným princípom úspešného biznisu.

UpSteer prepája nielen teóriu a prax. V programe pre začínajúce startupy spoznáš IT expertov v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, zdravotníctva, Utility & Industry 4.0 a špecializované IT riešenia.

V rámci programu sa môžeš tešiť nielen na mentoring alebo workshopy. Spoločnosť Asseco CE ti v prípade potreby sprostredkuje aj kancelárske priestory v Bratislave, Brne alebo Prahe. Na konci programu UpSteer sa môžeš uchádzať aj o investíciu. Hlavným investorom je momentálne spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá je však otvorená spojeniu s ďalšími investormi.

Účasť v programe UpSteer je zadarmo, jediné, čo potrebuješ urobiť, je poslať prihlášku. Dlho však neváhaj, máš čas iba do 25. februára.

Ako to prebieha?

Chceš sa zapojiť? Prvým krokom je vyplnenie prihlášky do 25. februára. Začiatkom marca potom vybraní účastníci získajú možnosť odprezentovať svoj nápad osobne mentorom UpSteeru. Ak zaujmeš, posúvaš sa do inkubačného programu UpSteer. Mysli na to, že vo výberovom konaní je dôležitejšia ambícia učiť sa a napredovať než okázalý biznisplán.

„Zo skúsenosti vieme, že pre úspech začínajúcich firiem je dôležité dostať produkt na trh tak, aby bol ziskový. Na to je podstatné vyskladať motivovaný a odborne zdatný tím. Práve na ňom záleží, či sa nápad efektívne prenesie do reálneho života a bude schopný prispôsobiť sa nevyhnutným zmenám,“ približuje CEO a predseda predstavenstva Asseco Central Europe Jozef Klein.

V UpSteere stráviš sedem mesiacov. Budeš intenzívne pracovať na rozvoji svojho biznisu či svojej osobnosti a celý čas budeš pod dohľadom mentorov.

Inkubátor ťa prevedie každým dôležitým krokom – od prvého nápadu cez zostavenie si zdravého finančného plánu, vybudovanie vlastnej značky, tvorby stabilného tímu, založenie spoločnosti až po rokovania s prvými potenciálnymi klientmi. „Samotná cesta spolupráce, mentoringu, vzdelávania a ladenia nápadu sa začína v marci a končí sa v septembri 2024,“ objasňuje marketingová a PR riaditeľka spoločnosti Simona Vaculová.

„Účasť v inkubátore je pre vybrané tímy a subjekty bezplatná. Na konci inkubačného programu majú startupy možnosť získať investíciu, ktorá bude individuálne posudzovaná podľa viacerých ukazovateľov,“ dodáva projektová manažérka inkubátora UpSteer Veronika Hatalová.

UpSteer tento rok otvára svoj druhý ročník. Minulý rok inkubátor pomohol niekoľkým šikovným Slovákom a Čechom premeniť ich nápady na skutočnosť. Najväčšie pokroky však urobili dvaja Slováci a ich startup Unalanu.

Zakladatelia startupu Unalanu. Zdroj: Asseco

Startup Unalanu vytvoril platformu, ktorá ti pomôže nájsť záujmovú či rozvojovú aktivitu, ktorú môžeš uskutočniť vo svojom okolí a vďaka ktorej spoznáš nových ľudí. V súčasnosti sa Unalanu sústreďuje na český trh, ale v nasledujúcich rokoch by sa chcel presadiť aj v Rakúsku, Nemecku a na Slovensku.

Spoznaj mentorov

„Naše brány sú otvorené pre každého, kto má záujem pracovať na sebe. Má plán a chce sa posunúť o úroveň vyššie,“ vyzýva na účasť v inkubátore Jozef Klein.

Ako sme ti už naznačili, tvoji mentori budú experti na bankovníctvo, poisťovníctvo, zdravotníctvo, Utility & Industry 4.0 a špecializované IT riešenia. Svoje skúsenosti ti odovzdá napríklad odborník na bankovníctvo a IT s vyše 20-ročnými skúsenosťami Martin Chripko. Tvojím biznisovým mentorom bude aj Country Manager Asseco Central Europe pre Českú republiku Vladimír Dzurilla, ktorý má 17-ročné skúsenosti v oblasti IT.

Inovatívnymi riešeniami a digitalizáciou poisťovníctva ťa prevedie Lenka Hritzová, ktorá sa v tejto sfére pohybuje už 19 rokov, a o svoje skúsenosti sa s tebou podelí aj generálny riaditeľ spoločnosti exe, a. s., Richard Hrabovský.

Svoje know-how ti odovzdá Central Administration Business Unit Director Rastislav Bajtoš, Public CZ Business Unit Leader David Šindelář, Healthcare Business Unit Director Asseco Central Europe Marek Grác či CEO Asseco Solutions Renáta Rybanská.

„K vytvoreniu UpSteeru nás inšpirovala vlastná skúsenosť s mentorovaním proaktívnych a talentovaných študentov a začínajúcich podnikateľov so zaujímavými nápadmi,“ dodáva Country Manager spoločnosti Asseco Central Europe pre Českú republiku Vladimír Dzurilla.