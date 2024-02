Vojta (Mullet na tripu) prešiel celé USA stopom a bez peňazí: Na odvoz som čakal 14 hodín, v Grand Canyone ku mne prišiel medveď

Cestovanie po svete si vyžaduje značnú dávku odvahy. Prejsť však tisíce kilometrov cez celé Spojené štáty americké stopom a bez peňazí, to chce ešte oveľa viac. Práve o tomto dobrodružstve nám porozprával Vojta, známy ako Mullet na tripu.

Odísť na výlet do USA a precestovať východné či západné pobrežie znie dobrodružne a človek si z toho určite odnesie množstvo zážitkov aj skúseností. Vybrať sa však na cestu, ktorej vzdialenosť je približne 4 500 km z New Yorku do Los Angeles, je riadna životná výzva.

Od augusta 2023 bol na takejto výprave aj Vojta Pechar z Česka, ktorý sa bez peňazí dostal za tri mesiace z východného pobrežia na západné. O svojich cestách a zážitkoch informoval aj na svojom Instagrame @mulletnatripu, ktorý v čase písania článku sleduje 76,4 tisíca ľudí a jeho videá dosahujú stovky tisíc videní.

Mladý Čech, ktorý pred odchodom do USA pracoval v strojárskom priemysle, v našom rozhovore priznal, kedy mal najväčší strach a ako prežil stretnutie s medveďom. Poradí aj ostatným stopárom.