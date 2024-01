Po suchom februári schudneš a budeš lepšie spať. Zvládnuť ti ho pomôže apka, cukríky aj rady od Braňa Mojseja

Ako zvládnuť mesačný alkoholový detox? V článku sa dozvieš, aké sú alternatívy počas suchého februára a čo si o tejto výzve myslí Braňo Mojsej.

Zdravý človek môže pri takejto výzve zistiť, že alkohol k životu ani nepotrebuje. Môže ho však s mierou užívať. „To je veľký rozdiel oproti komunite ľudí, ktorá je od alkoholu závislá. Mňa ako závislého človeka, ktorý dlhodobo abstinuje, sa takáto výzva netýka,“ hovorí o tzv. suchom februári Braňo Mojsej, slovenský spevák a zakladateľ kliniky MOJSEJ clinic.

Hoci býva často suchý práve január ako prvý mesiac v novom roku, keď sú všetci zapálení pre novoročné predsavzatia, bez alkoholu môže byť akýkoľvek mesiac. Populárnym je posledné roky práve suchý február, ktorý sa tiež stal od roku 2021 známou česko-slovenskou osvetovou kampaňou podporujúcou mesačnú abstinenciu od alkoholu, s ktorou prišla organizácia Suchej únor.

V článku ti preto prinášame užitočné rady, ako zvládnuť mesiac bez alkoholu a aký to bude mať vplyv na tvoj organizmus. O zopár múdrych slov sa s nami podelil aj laický terapeut a azda najznámejší slovenský abstinent Braňo Mojsej.

Pre koho je táto výzva?

Ak piješ alkohol často a veľa, no nie si závislý, tak aj pre teba. Podľa National Library of Medicine je výzva vydržať mesiac bez alkoholu zameraná na obrovské množstvo ľudí, ktorí stabilne alkohol požívajú bez toho, aby si uvedomovali, aký to môže mať vplyv na ich zdravie. Suchý február teda nie je určený pre ľudí, ktorí sú už od alkoholu závislí, pretože im skrátka nemusí pomôcť. Abstinovať by mali dlhšie ako iba jeden mesiac.

To, že táto výzva nie je pre alkoholikov, nám potvrdil aj Braňo Mojsej, ktorý je dlhodobým abstinentom. Po tom, čo absolvoval liečenie, založil si vlastnú kliniku a v súčasnosti pomáha ostatným ľuďom, ktorých postihol podobný osud.