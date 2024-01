Futbalový prestup roka? Kylian Mbappé už údajne našiel svoj nový klub

O prestupe Mbappého do Realu Madrid sa špekuluje už niekoľko rokov. Teraz už hviezda PSG údajne konečne podpísala zmluvu.

Nasledujúca správa má ešte do oficiálneho potvrdenia ďaleko, ale futbalové servery ako Foot Mercato už tvrdia, že prestup je jasný. Kylian Mbappé by sa tak mal v lete definitívne pripojiť k Realu Madrid, s ktorým údajne podpísal zmluvu už pred dvoma týždňami.

Mbappé mohol od 1. januára oficiálne rokovať s inými klubmi, pretože mu zostáva iba posledných šesť mesiacov zmluvy s PSG. Real bol však s 25-ročným hráčom, pochopiteľne, v kontakte oveľa dlhšie. Tentoraz už údajne došlo na ultimáta, a navyše išlo o finančne menej atraktívnu ponuku, než keď talentovaného futbalistu lákal španielsky gigant naposledy.

V hre pritom bola vraj aj ponuka z anglickej Premier League – záujem prejavil Liverpool. Francúzsky útočník sa však rozhodol, že Real Madrid je pre neho predsa len lákavejší ako zvyšné ponuky. Alebo to aspoň tvrdí Foot Mercato a ďalšie svetové médiá a športové denníky. V tejto ságe sa však už pár zvratov prihodilo, kým to teda nebude isté, ešte by sme nové dresy nekupovali.