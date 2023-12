Toto na rande nikdy nehovor. 65 % mužov to považuje za najväčší „red flag“ u žien

Tzv. „red flags“ môžu byť rôzne, od zápachu, hlasného rozprávania až po prílišné dotýkanie.

Podľa webu Fox News sa Američania zhodujú na jednom „red flagu“ (vo voľnom preklade varovný signál). Najvyšší počet – až 65 percent skúmanej vzorky mužov – v dotazníku uviedol, že pokiaľ sa ich potenciálna partnerka označí za komunistku, je to pre nich najväčší varovný signál.

Zaznievali však aj iné red flagy. Podľa Josepha je varovným signálom to, keď potenciálna priateľka začne príliš skoro narúšať mužov osobný priestor. „Keď je rozbehnutá a veľmi zasahuje do môjho osobného priestoru,“ opísal pre Fox News.



Do ankety sa zapojili aj ženy. Jacquelin by napríklad nešla na druhé rande s mužom, ktorý zapácha, a podľa Lindsey je red flagom prílišné spomínanie bývalých vzťahov. „Ak začne hovoriť o svojich bývalých alebo spomenie meno iného dievčaťa, rozhodne je to red flag,“ uviedla.



V našej tohtoročnej ankete sme sa aj my pýtali, čo je pre vás najväčšie no-go, a medzi odpoveďami hneď niekoľkokrát zaznelo napríklad klamanie, manipulovanie, slabá hygiena, zlý vzťah s deťmi a rodinou či nadávky.