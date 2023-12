Smrteľné výzvy na sociálnych sieťach: dieťa zomrelo po zjedení najpikantnejšieho čipsu na svete, ďalšie sa pre inú výzvu udusili

Spomínaš si ešte na nebezpečnú výzvu, v rámci ktorej deti jedli pracie kapsuly, alebo na kauzu Modrá veľryba?

Všetci dobre vieme, že internet nie je bezpečné miesto. Práve naopak, je plný hrozieb, a to najmä pre deti a tínedžerov, ktorí sú ľahko ovplyvniteľní a radi bez rozmyslu naskočia na vlnu akéhokoľvek trendu. Dokazuje to množstvo nebezpečných a bizarných výziev, ktoré sa rýchlo stali virálnymi. Niektoré z nich svoju popularitu, bohužiaľ, stratili až vtedy, keď si vyžiadali obete.

Spomínaš si ešte na výzvu, v rámci ktorej deti jedli pracie kapsuly, alebo na kauzu Modrá veľryba? A čo tak Blackout Challenge, v rámci ktorej sa snažili stratiť vedomie? Ak nie, tak si ich poďme spoločne pripomenúť.

Vinou všetkých týchto výziev totiž skončili stovky detí v nemocnici a niektoré dokonca na následky ich plnenia aj zomreli. A hoci tieto výzvy dávno upadli do zabudnutia, stále nám môžu byť pripomienkou toho – najmä keď sa objaví nejaká nová podobná výzva –, že robiť čokoľvek len pre pár stoviek videní alebo pre chvíľu slávy v partii sa neoplatí.

V Refresheri ti pravidelne prinášame zaujímavé články z domova či zo sveta. Dianie okolo nás sa snažíme skúmať kriticky, najmä ak sa týka našich čitateľov. Ak sa ti náš obsah páči, môžeš nás podporiť vstupom do klubu Refresher+.

Tie Pod Challenge

Tie Pod Challenge bola jedna z najznámejších, najnebezpečnejších a zároveň najbizarnejších výziev, ktoré dobyli internet. Písal sa rok 2017, keď tínedžeri v rámci šialenej výzvy začali jesť pracie kapsuly a natáčať sa pri tom na Youtube a ďalšie sociálne siete.

Tie Pod Challenge. Zdroj: Youtube/@dominicbeesley8589

The Washington Post, v tom čase informoval, že americkým toxikologickým centrám nahlásili najmenej dvestodvadsať prípadov konzumácie pracích kapsúl. Asociácia amerických toxikologických centier (America’s Posion Center) vtedy informovala, že až 25 percent z nich bolo úmyselných. Šialenstvo pokračovalo aj v ďalšom roku. Len v prvej polovici januára 2018 museli americkí lekári riešiť štyridsať prípadov otravy pracími kapsulami, pričom polovica z nich bola úmyselná.

Mnohí lekári boli zo situácie zúfalí a pred výzvou varovali. „Začalo sa to iba ako vtip na internete, ale zašlo to príliš ďaleko,“ povedala v tom čase pre CBC News Ann Marie Buerkleová, vtedajšia predsedníčka americkej komisie pre bezpečnosť spotrebných produktov.

Ako píše portál AI, mnohí účastníci výzvy neskôr priznali, že urobili hlúposť. „Veľa ľudí mi hovorilo, aký som sprostý. Nechápali, prečo som to bol ochotný urobiť. Nikto by si si nemal niečo takéto dávať do úst,“ povedal pre portál 19-ročný Marc Pagan, účastník výzvy, ktorý sa priznal, že praciu kapsulu zjedol len preto, aby kamarátom predviedol svoju odvahu.

Napriek mnohým prípadom otravy nezomrel, chvalabohu, počas tejto výzvy žiaden jej účastník. Žiaľ, o nasledujúcej výzve sa to povedať nedá.

One Chips Challenge

Hoci v našich končinách ide ešte stále o populárnu výzvu, v zahraničí po nešťastnom incidente svoju popularitu už stratila. Princíp tejto výzvy je pritom veľmi jednoduchý. Kúpiš si najpikantnejší čips na svete a natočíš sa na video pri tom, ako ho zješ. Tvojou úlohou je po zjedení čipsu vydržať čo najdlhšie bez toho, aby si ho musel zajesť alebo zapiť. Video nahráš na Instagram alebo Tiktok. V jeho opise ešte môžeš prípadne vyzvať ďalšieho „odvážlivca“, aby po tebe prebral štafetu.

Hoci slovenská doména internetového obchodu Hot Chips Challenge vyzýva, aby si sa do výzvy zapojil, dobre si to premysli. A to aj napriek tomu, že sľubuje „novú receptúru“. Prípady z Ameriky totiž dokazujú, že táto výzva nemusí byť práve najbezpečnejšia.

Za veľkou mlákou sa najpikantnejšie čipsy na svete predávajú už od roku 2016. Kúpiť si ich tam môžeš dokonca v rovnakom balení ako u nás: zabalené po jednom kuse v krabičke v tvare rakvy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa 🔥HOT SAUCE 🔥 (@sauce23gotitaall)

Ako píše portál AI, výzva sa v Amerike stala veľmi rýchlo populárnou a plnili ju aj rôzne známe osobnosti. Vyzerala úplne bezpečne – až dovtedy, kým niekoľko tínedžerov po jej splnení neskončilo v nemocnici. Situácia vygradovala až v septembri tohto roku, keď po splnení výzvy zomrel 14-ročný chlapec.

Ako ďalej portál uvádza, Harris Wolobah z Worcesteru v Massachusetts zjedol čips a takmer okamžite sa začal sťažovať na bolesť žalúdka. Neskôr dokonca odpadol. Napriek tomu, že ho previezli do nemocnice, lekári mu už nedokázali pomôcť. Zomrel len niekoľko hodín po zjedení čipsu.

Pobúrenie verejnosti a presvedčenie Harrisových príbuzných donútilo firmu vyrábajúcu čipsy stiahnuť produkt z predaja. Ako píše denník The New York Times, hovorkyňa spoločnosti Paqiu Kim Metcalfe produkt obhájila tým, že na jeho etikete je jasne napísané, že „nie je určený pre deti, pre ľudí citlivých na korenené jedlá, pre osoby s alergiami na potraviny, pre tehotné ženy a pre ľudí trpiacich inými zdravotnými problémami“.

Blackout Challenge

Ďalšou populárnou výzvou, ktorá si vyžiadala obete, je tzv. Blackout Challenge. Ľudia, ktorí sa do nej zapoja, majú za úlohu zadržať dych dovtedy, až kým pre nedostatok kyslíka stratia vedomie. Keď sa preberú, mali by cítiť eufóriu. Ako píše portál AI, niektorí z účastníkov výzvy sa už, bohužiaľ, po zomdlení nikdy neprebrali.

Hoci táto výzva nabrala na popularite až v roku 2021, a to konkrétne na platforme Tiktok, podobné hry, v ktorých majú hráči za úlohu zadržiavať čo najdlhšie dych, existovali už aj v minulosti. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bolo od roku 1995 do roku 2007 nahlásených až osemdesiatdva úmrtí súvisiacich s takýmito hrami.

Ako píše denník The Independent, výzva Blackout Challenge si údajne vyžiadala minimálne dvadsať detských obetí. Mnohí rodičia a organizácie v celej Amerike sa totiž domnievali, že tieto úmrtia súviseli s nárastom popularity výzvy na Tiktoku. Viac ako dvanásťtisíc rodičov preto napísalo otvorený list adresovaný zástupcom sociálnej siete, v ktorom žiadali prísnejšiu reguláciu používania aplikácie neplnoletými osobami.

Tiktok napriek tomu začal konať až po proteste a viacerých súdnych sporoch. Situáciu vyriešil tak, že v aplikácii obmedzil hľadaný výraz Blackout Challenge.

Cinnamon Challenge

Komu by už len mohla ublížiť lyžica škorice? Budeš sa čudovať, ale možno aj tebe. Cinnamon Challenge alebo aj škoricová výzva je jedna z najstarších výziev už od samotnej existencie sociálnych sietí. Jej zadanie je pritom veľmi jednoduché: musíš do minúty prehltnúť lyžicu mletej škorice a natočiť sa pri tom.

Ako píše denník Los Angeles Times, popularita tejto výzvy bola na vrchole v roku 2012. Americké toxikologické centrá len za prvé tri mesiace tohto roka zaznamenali viac ako 139 prípadov, keď sa na nich obrátili ľudia s ťažkosťami po zjedení mletej škorice.

„Vyzývame rodičov, aby sa porozprávali so svojimi deťmi o škoricovej výzve a vysvetlili im, že to, čo sa javí ako hlúpa hra, môže mať vážne zdravotné následky,“ povedal v tom čase pre portál Alvin C. Bronstein, výkonný riaditeľ toxikologického centra.

Ako píše portál AI, mnohí odborníci v tom čase informovali o nebezpečenstve škoricovej výzvy. Upozorňovali na to, že konzumácia mletej škorice môže vyvolať u človeka dusenie, vracanie či dokonca zjazvenie pľúc.

Modrá veľryba

Medzi jednoznačne najdesivejšie a najdeštruktívnejšie výzvy by sme mohli zaradiť aj Blue Whale Challenge. V roku 2017 hru Modrá veľryba aktívne rozoberali aj slovenské médiá.

Išlo o hru, ktorá údajne spôsobovala samovraždy detí. Ako píše BBC, Modrá veľryba sa hrala na sociálnych sieťach. Ak ju chcel niekto začať hrať, musel uverejniť hashtag s heslom, že chce do hry vstúpiť. Následne ho údajne kontaktoval administrátor, ktorý mu začal zadávať úlohy. Od úplne nevinných až po také, ktoré hráča nútia k sebapoškodzovaniu. Celá hra vraj mala päťdesiat úloh, pričom posledná päťdesiata donútila účastníka spáchať samovraždu.

Zdroj: Unsplash/Adrian Swancar

Česká polícia v súvislosti s výzvou vyšetrovala samovraždu dvoch mladých Češiek. V tom čase však portál E-bezpečí upozorňoval, že pravdepodobne pôjde len o hoax.

To, že hra nebola taká skutočná, ako si ľudia mysleli – minimálne jej spomínané stovky obetí –, potvrdil neskôr aj portál BBC. Ošiaľ okolo Modrej veľryby podľa zistení portálu vytvorili urbánne legendy a mnoho článkov od rôznych bulvárnych plátkov, ktoré zasievali medzi ľuďmi strach. Ukázalo sa totiž, že žiaden administrátor, ktorý deti núti vziať si život – tak ako si to v tom čase ľudia mysleli –, neexistuje.

Hrozba, ktorú videli ľudia v šialenom administrátorovi výzvy, sa preto nepotvrdila. Ak sa aj našli ľudia, ktorí sa za neho vydávali a dávali hráčom príkazy, boli to len ďalšie 12- až 14-ročné deti. Deti sa medzi sebou teda mohli vyzývať na samovraždu, ale nikto nedokázal, že hráč predtým, ako vstúpil do hry, o nej už nebol dávno rozhodnutý. Taktiež nebolo nikdy dokázané, že si hra vyžiadala stovky obetí, ako ani to, koľko samovrážd malo v skutočnosti s hrou súvis.

V roku 2015 po zjedení mletej škorice dokonca zomrel iba štvorročný chlapec. Napriek tomu, že jeho smrť nesúvisela s výzvou, dokazuje, ako nebezpečné môže byť urobiť takúto hlúposť len pre získanie pozornosti.