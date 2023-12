Žena na Tiktoku kritizovala bundu The North Face, lebo v nej zmokla. Vynaliezavá reakcia značky ťa dostane

Jej video malo taký úspech, že naň reagovala aj samotná značka.

Jenn Jensen si kúpila bundu značky The North Face s jediným cieľom – mala ju ochrániť pred studeným dažďom počas túry v novozélandských horách. Výrobok však nesplnil to, čo sľuboval.

Žena sa preto rozhodla skritizovať značku na svojom Tiktoku. Vo videu tvrdí, že marketing nesprávne propagoval bundu ako nepremokavú. O celom incidente informoval portál Dexerto. „Som si stopercentne istá, že vonku prší, a ja som premočená,“ hovorí turistka vo videu.

Svoj prejav končí jednoduchým odkazom: Nechce späť svoje peniaze. Chce, aby spoločnosť začala vyrábať „bundy do dažďa“, ktoré sú skutočne nepremokavé. A čo viac, chce, aby jeden takýto plášť expresne dodali do údolia jazera Hooker, kde sa mala nachádzať. „Nie som nahnevaná, som sklamaná... A mokrá,“ dodáva nakoniec.

Video má viac ako milión lajkov, a tak si ho všimol aj marketingový tím outdoorovej odevnej značky The North Face, ktorý sa rozhodol reagovať vlastným videom.

Zobrazuje zamestnanca spoločnosti, ktorý si z vešiaka v jednej z pobočiek berie červenú dámsku bundu, potom nasadá do helikoptéry a expresne ju doručuje do údolia pri jazere Hooker. Video sa končí odovzdaním výrobku Jenn, ktorá má v záverečnom zábere bundu už na sebe spolu so širokým spokojným úsmevom.