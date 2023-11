Táto krajina po vyše 30 rokoch mení svoju vlajku. Premiérovi totiž prekážalo, že si ju ľudia mýlia

Vlajka Kirgizska sa bude meniť, schválil to miestny parlament. Autori návrhu zákona veria, že zmena štátneho symbolu je potrebná a dôležitá. Hlavným dôvodom zmeny vlajky je to, aby si ľudia slnko na nej nemýlili so slnečnicou, informuje BBC.

Iniciátormi návrhu zákona sú predseda parlamentu Šakijev a námestník Primov. V konečnom dôsledku sa jej dizajn drasticky nezmení, poslanci navrhujú zmeniť len tvar slnečných lúčov.

Nápad poslancov podporil koncom októbra dokonca samotný prezident krajiny Sadyr Žaparov. Verí, že s novou štátnou vlajkou bude Kirgizsko „vyspelou a nezávislou krajinou ako lúče slnka na vlajke“.

Predseda parlamentu a námestník chcú zmeniť tvar lúčov z vlnitých na rovný a pridať aj jednu vetvičku do tunduku – symbolu kirgizského domova, ktorý je zobrazený v strede vlajky ako slnko. V súčasnosti má vlajka tunduk s tromi pásikmi.

Zmenu však nepodporili všetci. Poslanec Kokulov sa vyjadril, že takýto vážny krok by mal byť predmetom referenda. Niektorí sa dokonca pohoršovali nad tým, ako nová vlajka zabráni krajine v rozvoji a že značí o impulzívnom prepisovaní histórie. Aj miestni obyvatelia vyjadrili svoj nesúhlas, na sociálnych sieťach trendoval hashtag #nemeňtevlajku. Návrh kritizovali aj preto, lebo im navrhované slnko pripomínalo psí obojok.

Kyrgyzstan got a new flag. Many folks prefer the old one. What do you think? pic.twitter.com/DFnXbxTtMM