Na to, čo sa stalo po výbuchu na Staromestskej si ešte počkáme. Posledná epizóda 5. série Pána profesora bude bonusový špeciál

Tento týždeň uvidíš bonusovú vianočnú epizódu.

Tvorcovia Pána profesora nás minulý týždeň nechali v napätí a pripravili si jednu z najťažších epizód celého seriálu. Dejová línia tejto série je už uzatvorená, takže sa tento pondelok nedozvieš, či niekto obrovský výbuch svadobného stanu v školskom areály prežil. Pán profesor však ešte z obrazoviek neodchádza. Fanúšikov namiesto toho čaká špeciálna bonusová epizóda, ktorá sa bude niesť v duchu vianočných sviatkov.

Nalaď sa na vianočnú atmosféru s bonusovou epizódou Pána profesora už tento pondelok, 4. decembra o 20.30 h na Markíze. Vianočný špeciál si môžeš pozrieť aj na Voyo už v tejto chvíli

Vianoce sú aj o dobrých skutkoch

Riaditeľ Rácz a Irenka zisťujú, či sú študenti zo Samovej triedy schopní nezištných skutkov. Študentom sa naskytne dokonalá príležitosť dokázať svoju empatiu, keď Max a malá Bea nájdu v škole prespávať bezdomovkyňu.

Dvaja mladší študenti najprv nevedia čo robiť – treba zavolať políciu alebo sa snažiť pomôcť žene, ktorá ich pomoc rázne odmieta? Max a Bea zapoja 3.B do záchrannej akcie, ktorá podľa všetkého nevyjde podľa ich predstáv.

Nežistné skutky nie sú cudzie seriálovej triede ani v skutočnom živote. Katrin Virágová, ktorá v seriály stvárňuje temperametnú Nelu, pravidelne pomáha jednému pánovi bez domova. „Na hlavnej stanici v Bratislave je jeden veľmi milý pán bez domova. Často ho tam stretávam, povedal mi o svojom príbehu. Už sa zdravíme z diaľky a vždy sa ho pýtam, či je práve hladný alebo smädný a kúpim mu jeho obľúbené pagáče zo stánku na stanici,“ hovorí mladá herečka.

Seriálový Boris zas nedávno pomohol pani v obchode, ktorej neprešla platba kartou. „Jedna pani predo mnou platila svoj nákup kartou, no platba neprešla a nemala pri sebe hotovosť. Keďže toho nebolo vôbec veľa, tak som to zobral za ňu a bola za to veľmi vďačná. Ja som bol tiež rád, že som mohol pomôcť,“ spomína herec Juraj Kočí.

Toto majú seriáloví študenti na Vianociach najradšej

Karin má najradšej na Vianociach spoločný čas s rodinou – pozerajú vianočné filmy a pečú perníčky. „Sviatky trávim s rodinou, to si užívam úplne najviac, pretože celý rok je veľmi uponáhľaný a plný práce,“ spomína.

Podobne ako Karin aj Sára (seriálová Jana) miluje čas strávený s rodinou a dobré jedlo, ktoré k Vianociam neodmysliteľne patrí. „Najradšej mám asi ten chaos a pohodu zároveň.“

Juraj Kočí je počas vianočných sviatkov na rodinnej chate na Kysuciach. „Na tomto období mám najradšej ten pokoj a spoločne strávený čas. Vianoce trávim na našej rodinnej chate na Kysuciach, kde je vždy zima ako sa patrí, veľa snehu a hlavne ten pokoj,“ uzatvára.

Zdroj: Pán profesor/TV Markíza



Nezabudni, že posledná bonusová epizóda Pána profesora bude mať premiéru už tento pondelok, 4. decembra o 20. 30 h na Markíze. Ak sa nevieš dočkať, môžeš si ju pozrieť na Voyo už teraz.