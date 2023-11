Tvorcovia Pána profesora ťa pred finále 5. série nechajú v napätí. Prekvapí ťa neočakávaný zvrat

Aj po piatich sériách vie seriál prekvapiť.

Seriál Pán profesor vždy otvára inú spoločenskú tému prostredníctvom problémov žiakov a mladým ľuďom tak ukazuje, že v každej situácii sa dá nájsť nejaké riešenie. Najnovšia epizóda však bude trocha iná – hlavnou témou bude dlhoočakávaná svadba Sama a Klaudie.

Po búrlivej rozlúčke so slobodou sa Samo s Lacom zobudia v školskej telocvični. V útržkoch Samových spomienok sa objavuje len krásna brunetka Hana, ku ktorej mal počas prechádzajúcej noci blízko. Zatiaľ, čo sa Samo snaží zistiť, čo v noci robil a s kým, Klaudia rieši vlastné chyby, ktoré môžu ohroziť celú svadbu.

Novú epizódu Pána profesora uvidíš už tento pondelok 27. novembra o 20.30 h na Markíze. Všetky nové časti sú dostupné na Voyo už o týždeň skôr.

Dráma pred finále série

Sama okrem chýbajúcich spomienok na predošlú noc trápi aj hádka jeho študentiek – Aleny a Nely. Dievčatá si vždy boli oporou, pretože to doma nemali jednoduché. Kvôli tejto hádke môžu stratiť oveľa viac, než len priateľstvo, takže Samo je odhodlaný zasiahnuť.

Tri dni pred veľkým dňom sa svadobné plány začnú rúcať ako domček z kariet. Jedným z úsmevných momentov sú dve prasiatka, ktoré po Samovej rozlúčke zostali v aute a nikto netuší, odkiaľ sú. Tieto scény neboli pre tvorcov jednoduché.

Zdroj: Pán profesor / Tv Markíza

,,V nemeckej predlohe seriálu to bola malá opica, avšak prednedávnom u nás vstúpil do platnosti zákon, ktorý zakazuje verejné vystupovanie primátov. Zisťovali sme teda, aké zvieratká sú pri natáčaní dovolené. Zároveň sme riešili, aby to boli zvieratká, ktoré môžeme vidieť aj v našej ZOO a všetci sme sa zhodli na mini prasiatkach,“ vysvetľuje producentka seriálu. Natáčanie s mini prasiatkami bolo náročné v tom, že potrebovali svoje zázemie, výbeh či tieň. Prasiatka však neboli trénované. ,,Čo mini prasiatka robili, to sme točili,“ hovorí.

Zdroj: Pán profesor / Tv Markíza

Klaudine záložné plány a premyslená príprava začnú zlyhávať. Napriek všetkým komplikáciám sú obaja odhodlaní pokračovať vo svadobných plánoch.

Plánovanie seriálovej svadby pripomenulo Gabike Marcinkovej prípravu vlastnej svadby s hudobníkom Martinom Mihalčínom. „V pamäti mi ostali len príjemné chvíle. Obidvaja sme vedeli, že celé to obdobie chceme mať hlavne pohodové a podľa toho, ako si ho vymyslíme. Takže sme napríklad s pozvánkami osobne obiehali našich hostí, vymýšľali sme si detaily toho, ako bude všetko prebiehať. Nestresovali sme, skôr naopak. Chceli sme jednoducho pre naše rodiny a kamarátov vystrojiť dobrý žúr. A to sa podarilo,“ vysvetľuje herečka.

Na konci epizódy tvorcovia naznačili, čo nás čaká vo finále piatej série. Viac ti síce nemôžeme prezradiť, no môžeme ti sľúbiť, že o prekvapenia nebude núdza.

