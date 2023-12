Táto firma pomáha začínajúcim podnikateľom na Slovensku budovať úspešný biznis. Vďaka nej máš teraz šancu rozbehnúť svoj startup

Máš nápad a nevieš, kde začať?

„Nevzdávať sa, byť vytrvalý, veriť vo svoje schopnosti a schopnosti tímu a v neposlednom rade počúvať spätnú väzbu,“ vymenúva CEO celej skupiny Asseco Jozef Klein predpoklady úspešného podnikania.

Aby skvelé nápady nezostávali len vzdušnými zámkami, ale premenili sa na úspešný projekt, je dôležité vedieť, ako začať a kam smerovať. S tým ti pomôžu skúsení experti a mentori, ktorí ťa v rámci inkubačného programu UpSteer prevedú celým procesom budovania startupu.

„Kľúčom k úspechu pre začínajúce startupy je schopnosť pretaviť svoje myšlienky a nápady do ekonomicky úspešného biznismodelu atraktívneho pre zákazníkov. To znamená mať jasnú víziu, stratégiu a prepracovaný podnikateľský plán. Naše brány sú otvorené pre každého, kto má záujem pracovať na sebe. Kto má plán, ktorý chce posunúť o úroveň vyššie,“ vyzýva na účasť v inkubátore skúsený mentor Jozef Klein.

Inkubátor UpSteer vznikol pod taktovkou medzinárodnej IT spoločnosti Asseco CE, ktorá sa rozhodla svoje know-how posunúť mladým začínajúcim podnikateľom. Za jeho vznikom stojí myšlienka naučiť mladých perspektívnych podnikateľov porozumieť komplexným princípom podnikania.

„Našou inšpiráciou bola niekoľkoročná skúsenosť s mentorovaním proaktívnych a talentovaných študentov a začínajúcich podnikateľov so zaujímavými nápadmi, ktorá vo výraznej miere prispela k vytvoreniu inkubátora UpSteer,“ vysvetľuje Country Manager spoločnosti Asseco Central Europe pre Českú republiku Vladimír Dzurilla.

Úspešná spoločnosť sa preto rozhodla, že sa o dlhoročné skúsenosti budovania biznisu podelí aj so začínajúcimi podnikateľmi. „S týmto know-how a podporou sa chceme podeliť s mladými talentovanými ľuďmi. Chceme im podať pomocnú ruku, otvoriť im dvere do sveta vďaka našej expertíze, vzdelávaniu, poskytnutému zázemiu a kontaktom,“ opísal Vladimír Dzurilla.

UpSteer je jedinečný nielen tým, že prepája teóriu a prax, ale aj svojím zameraním na konkrétne oblasti. V programe stretneš IT expertov na oblasti bankovníctva, poisťovníctva, zdravotníctva, Utility & Industry 4.0 a špecializované IT riešenia.

Svoje dlhoročné skúsenosti ti odovzdá Richard Hrabovský, generálny riaditeľ spoločnosti exe, a. s. Ak ťa zaujíma oblasť bankovníctva, venovať sa ti bude Martin Chripko, odborník na bankovníctvo a IT s vyše 20-ročnými skúsenosťami. Tvojím biznisovým mentorom bude aj Vladimír Dzurilla, ktorý má 17-ročné skúsenosti v oblasti IT.

Zdroj: Asseco

Inovatívnymi riešeniami a digitalizáciou poisťovníctva ťa prevedie Lenka Hritzová, ktorá sa v tejto sfére pohybuje už 19 rokov. Vo svojom podnikaní iste oceníš rady biznisového konzultanta Rastislava Bajtoša, odborníka na IT riešenia Davida Šindelářa či CEO Asseco Solutions Renáty Rybanskej.

Ako to hodnotia iní účastníci?

Minuloročný UpSteer pomohol hneď niekoľkým šikovným Slovákom a Čechom premeniť ich nápady na skutočnosť. Najväčšie pokroky sa však podarili dvom Slovákom a ich startupu Unalanu.

Tento startup vytvoril platformu, ktorá ti pomôže nájsť záujmovú či rozvojovú aktivitu, ktorú by si mohol uskutočniť a vďaka ktorej spoznáš nových ľudí. V súčasnosti sa Unalanu sústreďuje na český trh, ale v nasledujúcich rokoch by sa chceli presadiť aj v Rakúsku, Nemecku a na Slovensku.

„Myšlienka UpSteeru je super v tom, že etablovaná firma sa rozhodla pomáhať začínajúcim podnikateľom, aby sa rozbehli. My sme problémy, ktoré sme ako začiatočníci mali, mohli riešiť s odborníkmi,“ opisuje svoju skúsenosť Patrik Biňovský, minuloročný účastník a zakladateľ startupu Unalanu. Pozitívne hodnotí najmä možnosť konzultovať svoje nápady a problémy s expertmi, ktorí si podobnú cestu už raz prešli.

Zdroj: Asseco

„My sme mali nápad a skúšali sme, či náš produkt bude fungovať. Hľadali sme akúkoľvek cestu k relevantnému poslucháčstvu, kde by sme si mohli overiť ten nápad, či to funguje tak, ako sme si to vymysleli,“ dodáva jeho kolega a ďalší z účastníkov minuloročného programu Jakub Stuchlik.

Aj on hodnotí UpSteer mimoriadne pozitívne. Spätne chváli najmä ľudský prístup, flexibilitu a tiež možnosť využiť kancelárske priestory, ktoré mali k dispozícii. Účastníci minulého ročníka sa zhodovali, že silnou stránkou inkubátora UpSteer je práve jeho ľudská stránka. Okrem biznisového vzdelávania je pre účastníkov pripravený bohatý mentoringový a sebarozvojový program.

Od nápadu po prvého klienta

Ak sa rozhodneš zapojiť do programu, prvým krokom je vyplnenie prihlášky. Na konci februára 2024 dostanú vybraní účastníci možnosť prísť sa osobne odprezentovať so svojím nápadom a po dôkladnom zvážení účastníci s top nápadmi získajú vstupenku do inkubačného programu UpSteer. Dôležitejšia než vyšperkovaný plán je však ambícia učiť sa a napredovať.

Po zaradení do programu ťa bude čakať 7 intenzívnych a nabitých mesiacov. Počas nich dostaneš možnosť pracovať na svojom biznisovom, ako aj osobnom rozvoji. A to všetko pod dohľadom skúsených expertov, ktorí ťa prevedú celým procesom.

Zdroj: Asseco

Od prvotnej myšlienky cez zostavenie si zdravého finančného plánu, vybudovanie vlastnej značky, tvorby stabilného tímu, založenie spoločnosti až po rokovania s prvými potenciálnymi klientmi. „Samotná cesta spolupráce, mentoringu, vzdelávania a ladenia nápadu sa začína v marci a končí sa v septembri 2024,“ objasňuje Simona Vaculová, marketingová a PR riaditeľka spoločnosti.

V rámci programu sa môžeš tešiť nielen na mentoring či workshopy, ale aj štýlové kancelárske priestory v Bratislave, Brne a Prahe, networking a kopec nových kontaktov. A to úplne zadarmo. Na konci inkubačného programu sa môžeš uchádzať aj o investíciu. V role investora momentálne vystupuje firma Asseco Central Europe. Tá je otvorená aj spojeniu s ďalšími investormi.

„Účasť v inkubátore je pre vybrané tímy a subjekty bezplatná. Na konci inkubačného programu majú startupy možnosť získať investíciu, ktorá bude individuálne posudzovaná podľa viacerých ukazovateľov,“ dodáva Veronika Hatalová, projektová manažérka inkubátora UpSteer.

O investíciu sa uchádza každý účastník na konci programu, teda v septembri 2024, keď má už za sebou absolvované mentoringové stretnutia, vzdelávanie a prvé rokovania s potenciálnymi klientmi. Tak čo, ideš do toho?