John Wick 5 sa už oficiálne začal písať. Keanu Reeves vstane z hrobu, aj keď prosil scenáristov, aby ho nadobro pochovali

Dokedy bude úspešná akčná franšíza pokračovať?

Nezastaviteľný pomstiteľ, na ktorého môžeš poslať pokojne aj celú armádu, no nepomôže ti to. Keď si už myslíš, že je s ním nadobro koniec, vyjde z dymu, opráši sa, nadýchne a pokračuje v mordovaní protivníkov akoby nič.

John Wick sa stal kultovým akčným hrdinom nového milénia. Dočkali sme sa už štyroch filmov, a i keď sa zdalo, že štvrtá časť bude posledná, keďže Wicka tvorcovia pochovali, predsa len ho ešte na plátne uvidíme živého.

Podľa Yahoo Entertainment predseda filmovej skupiny Lionsgate Joe Drake potvrdil, že už sa píše piaty diel. Scenáristi na ňom vraj začali pracovať ešte v čase tohtoročného hollywoodskeho štrajku, ktorý sa začal 2. mája 2023. Po jeho skončení sa však scenáristi pustili znova do práce.

Ako sme písali v septembri, herecký predstaviteľ Wicka Keanu Reeves od scenáristov chcel, aby jeho postava už konečne nadobro zomrela, keďže fyzicky náročné nakrúcanie týchto filmov už nezvláda.





„Na konci každého filmu povie: ‚Už to znovu nezvládnem‘, a my s ním súhlasíme. Tento chlapík je už len škrupinou samého seba, pretože zo seba neustále dáva maximum. Povedal nám: ,Definitívne chcem, aby ste ma na konci štvorky zabili‘, ale my sme sa rozhodli nechať 10-percentnú šancu na to, aby sa mohol vrátiť,“ prezradil producent série Basil Iwanyk.