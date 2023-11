TRAILER: Masters of Air bude epická vojnová klasika. Najočakávanejší seriál od Spielberga a Hanksa vyvoláva zimomriavky

Apple TV+ odhaľuje prvé zábery svojho najočakávanejšieho seriálu od Stevena Spielberga a Toma Hanksa.

Masters of Air bude ďalší veľkolepý vojnový seriál z producentskej dielne Toma Hanksa a Stevena Spielberga. Tí vytvorili aj také pecky ako Band of Brothers a Pacific. Ich tretí seriál však nevznikol vďaka HBO, ale diváci ho uvidia na Apple TV+ už 26. januára 2024.

Podľa prvých záberov je jasné, že je to povinnosť pre každého fanúšika vojnových filmov/seriálov. V traileri je viacero nádherných scenérií a oku lahodiacich akčných momentov.

Masters of Air zobrazí druhú svetovú vojnu očami pilotov, letcov a bombardérov. Niektorých z nich zostrelili a zajali, niektorých zabili a niektorí mali to šťastie, že sa vrátili domov. Seriál disponuje nabitým hereckým obsadením na čele s Austinom Butlerom (Elvis), Callumom Turnerom (Fantastické zvery), Barrym Keoghanom (Banshees of Inisherin) či s Ncutim Gatwom (Eric zo Sex Education).

Anna Boden a Ryan Fleck (Captain Marvel), Cary Joji Fukunaga (True Detective, No Time to Die), Dee Rees (Mudbound) a Tim Van Patten (Pacific, Sopranos) pôsobia ako režiséri.