Rytmus o Onlyfanse: Keby som mal dcéru, ktorá fotí svoju p**u, tak by som si povedal, že som zlyhal vo výchove. Végh má iný názor

Slovenský raper Rytmus sa v rozhovore s Oskim Baramim ostro oprel do tvorkýň na platforme Onlyfans. Odsúdil aj ich rodiny.

Na sociálnych sieťach trenduje video z dielne youtubera Oskiho Baramiho, ktorý si do jedného z nedávnych rozhovorov pozval rapera Rytmusa a bojovníka Attilu Végha.

Reč prišla aj na platenú platformu Onlyfans, ktorá síce neslúži iba pre erotický obsah, ale mnoho tvorcov a tvorkýň sa zameriava práve naň. Rytmus tvorkyne postujúce na Onlyfans tvrdo odsúdil.

Keď sa Oski svojich hostí spýtal, ako vnímajú platformu Onlyfans, Rytmus mal okamžite jasno. „To mám vychovať dcéru na to, aby si pre verejnosť fotila p**u? Bráško, keby som mal dcéru, ktorá fotí svoju p**u pre ľudí, tak by som si povedal, že som zlyhal, že vyrastala v nemorálnej rodine, kde na ňu nikto nemal čas. Že sa dievča nudilo a nevidelo doma žiadnu morálku,“ povedal Rytmus.



„Ja som dokonca taký, že keď vidím ženu, ktorá sa aj na Instagram fotí až veľmi sporo odetá, tak z nej cítim, že si tam naháňa nejaký mindrák,“ dodal slovenský raper.



Na jeho slová nadviazal Attila, ktorý má na Onlyfans trochu odlišný názor. Na platformu podľa neho prispievajú ženy, ktoré chápu, že je to jednoduchý spôsob finančného zárobku. „Prečo by chodila do práce, keď sa môže odfotiť a môže z toho žiť? Prečo by robila 12 hodín na páse, keď môže mať za jednu fotku rovnaké peniaze?“ povedal MMA zápasník, tréner a bývalý šampión americkej organizácie Bellator.