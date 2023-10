V škole začnú miznúť veci, Samo musí zakročiť. Nový diel Pána profesora bude plný napätia a sĺz

Keď sa v škole začne kradnúť, Samo začne pátrať po skutočnej príčine. Pravda mu však vyrazí dych.

Najnovšia časť Pána profesora sa ti opäť nebude pozerať ľahko. Študentom v 3. B začnú miznúť veci a vyjde najavo, že zlodejom je Gabo. Samo si uvedomí, že Gabovu mamu doposiaľ nestretol, a preto sa s ňou chce porozprávať.

Gabo a jeho staršia sestra sa začnú vyhovárať, že ich mama má veľa práce a nechcú jej pridávať starosti. Dokonca sú schopní najať si herečku, ktorá sa tvári, že je ich mama. Samo začne tušiť, že pravda je úplne niekde inde.

Celá situácia sa vyvŕbi natoľko, že sa Gabo a jeho dve sestry dočasne presťahujú k Samovi a Klaudii. Do emočného kolotoča sa ešte zapletie Klaudiina kamarátka zo školy Broňa, ktorá pracuje ako sociálna pracovníčka. Táto epizóda bude opäť plná sĺz a pocitu nespravodlivosti.

Rozuzlenie tejto komplikovanej rodinnej situácie uvidíš na obrazovkách televízie Markíza už tento pondelok 30. októbra o 20.30 h. Nezabudni, že všetky nové epizódy sú dostupné na Voyo v predstihu.

Dokážu sa deti o seba postarať samy?

Keď sa Samo od Gaba a jeho staršej sestry Irmy dozvie celý príbeh, zostane bez slov a nevie, čo robiť. Spomenie si však na Klaudiinu kamarátku Broňu, ktorá pracuje ako sociálna pracovníčka. Tú si zahrala herečka Zuzana Porubjaková. Ako sama uviedla, táto herecká úloha nebola vôbec jednoduchá. „Nie som odborník na túto tému, ale tisli sa mi slzy do očí. Ako postava som si to veľmi nemohla dovoliť, keďže som hrala profesionálnu sociálnu pracovníčku,“ opísala herečka.

Ako sociálna pracovníčka musela rozhodnúť o ďalšom osude všetkých troch súrodencov. Keď jej Samo vysvetlil celú situáciu, rozhodla sa konať tak, aby im čo najviac pomohla. Nebolo to však jednoduché a viaceré situácie sprevádzal hnev aj slzy. Samo, Klaudia aj Broňa museli riešiť dilemu, či sa o seba môžu deti starať samy.

Zuzana Porubjaková vysvetlila, že ak by bola sociálnou pracovníčkou v skutočnom živote, snažila by sa udržať deti spolu. „Sama mám deti a vidím, aké je to puto medzi nimi silné. Avšak je veľmi zložité dať tri deti jednej rodine. Ale keby som si ich mala zobrať ja, beriem ich všetkých,“ priblížila a dodala, že s podobnou situáciou má aj vlastnú skúsenosť. „V rodine máme tri sestry, ktoré zostali bez rodičov a ujala sa ich teta. Taktiež klobúk dolu. Zvládli to spolu, sú dospelé a úžasné tri ženy.“

Náročné chvíle však nebude prežívať len Samo. Keď sa Broňa priblíži k Samovi, Klaudia si spomenie na študentské časy, počas ktorých jej kamarátka prebrala nejedného frajera. Klaudia sa začne obávať, že Broňa sa pokúsi o to isté aj so Samom.

Zástupkyňu však netrápi len to. Jedno neuvážené rozhodnutie jej spôsobí kopec problémov v práci. Navyše na konci epizódy sa od Silvie dozvie šokujúcu správu.

To, ako sa vyvinie celá situácia troch súrodencov a čo čaká Klaudiu, sa dozvieš tento pondelok o 20.30 h na Markíze alebo na Voyo už v tejto chvíli.