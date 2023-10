Potrebuješ novú chladničku, práčku či počítač? Táto predajňa ti dá 50 EUR na nákup spotrebnej elektroniky

Pokia─ż ti ┼ítrajkuj├║ doma spotrebi─Źe alebo si zaria─Ćuje┼í nov├ę b├Żvanie, ┼ípeci├ílna z─żava sa ti ur─Źite z├şde. Takto ju z├şska┼í.

Vie┼í, ko─żko kariet nos├ş┼í v pe┼ła┼żenke alebo m├í┼í stiahnut├Żch v mobile? Nehovoriac o tom, ┼że nie ka┼żd├í naozaj funguje. Niektor├ę s├║ dobr├ę len na to, aby ti k├║sok plastu dal z─żavu raz do roka na narodeniny. In├ę ti zas zn├ş┼żia cenu vybran├ęho tovaru o p├ír centov. Na ─Ćal┼íie zbiera┼í body tak dlho, a┼ż sa premenia na zmyslupln├║ z─żavu pri ─Ćal┼íom n├íkupe.

No a potom je tu program PLANEO+, pri ktorom nepotrebuje┼í ┼żiadnu kartu. K v├Żhodn├Żm akci├ím a extra z─żav├ím prid├íva najroz┼í├şrenej┼íia sie┼ą elektropredajn├ş ─Ćal┼íiu mo┼żnos┼ą, ako m├┤┼że┼í nak├║pi┼ą e┼íte lacnej┼íie.

Ako to funguje?

Ka┼żd├Ż de┼ł n├íjde┼í na planeo.sk zauj├şmav├ę ponuky, akcie a z─żavy na vy┼íe 4 000 druhov spotrebnej elektroniky, ve─żkej bielej techniky, z├íhradnej techniky, hra─Źiek a dom├ícich potrieb. Ak sa stane┼í ─Źlenom programu PLANEO+, s ka┼żd├Żm n├íkupom u┼íetr├ş┼í e┼íte viac.

─îlenstvo PLANEO+ ti pon├║ka:

50 EUR za registráciu,

v├Żhodnej┼íie ceny,

┼ípeci├ílne akcie v├Żlu─Źne pre ─Źlenov programu PLANEO+,

jednoduchú reklamáciu a vrátenie tovaru.

Tak ─Źo, u┼ż sa chce┼í pusti┼ą do v├Żhodn├ęho nakupovania? Zaregistruj sa do programu PLANEO+ a na mail, ktor├Ż zad├í┼í, ti pr├şde digit├ílna pouk├í┼żka v hodnote 50 EUR. Z─żava sa vz┼ąahuje na produkty vo v├Ż┼íke minim├ílne 299 EUR a vy┼í┼íie. T├íto akcia plat├ş len na ├║zem├ş Slovenskej republiky do 31. decembra 2023. V┼íetky pravidl├í n├íjde┼í tu.

─îo by si k├║pili experti PLANEO?

Predajcovia z elektropredajn├ş PLANEO ti prezradia, na ─Źo by odporu─Źili vyu┼żi┼ą 50-eurov├║ pouk├í┼żku.

Eva Jackov├í z┬áBardejova vo vo─żnom ─Źase rada pe─Źie z├íkusky a┬átorty. ÔÇ×Kvalitn├Ż kuchynsk├Ż robot a┬áru─Źn├Ż mix├ęr s├║ pomocn├şci na nezaplatenie a┬ámali by by┼ą v┬áka┼żdej kuchyni. U┼íetria v├ím mno┼żstvo ─Źasu pri pr├şprave kol├í─Źov aj ka┼żdodenn├Żch jed├íl. Kuchynsk├ę roboty Sencor maj├║ z├íruku na motor a┼ż 10 rokov a┬ánavy┼íe s├║ Sencor spotrebi─Źe pekne farebne zladen├ę.ÔÇť

Eva Jackov├í dobre vie, ko─żko ─Źasu u┼íetr├ş poriadny mix├ęr. Zdroj: PLANEO

ÔÇ×Ja osobne by som vyu┼żil z─żavu na poriadny k├ívovar, ide├ílne s┬áfunkciou nape┼łovania mlieka a┬ájednoduch├Żm ovl├ídan├şm. R├íno v├ím sprav├ş poriadne espresso, poobede zas chutn├ę kapu─Ź├şno a┬áde┼ł je hne─Ć pr├şjemnej┼í├ş,ÔÇť usmieva sa Patrik Sedl├ík z┬áKo┼í├şc.

Patrikova vo─żba je k├ívovar Sencor SES9210WH. Zdroj: PLANEO

Pod─ża Petry Sochorovej by bolo fajn vyu┼żi┼ą 50-eurov├║ z─żavu na n├íkup spo─żahliv├ęho vys├íva─Źa. ÔÇ×Ty─Źov├Ż vys├íva─Ź je vynikaj├║ci na ka┼żdodenn├ę upratovanie. Vyberte si tak├Ż, ktor├Ż m├í mopovaciu funkciu a┬ájedn├Żm ┼ąahom m├íte povys├ívan├ę aj poum├Żvan├ę podlahy. Aku vys├íva─Ź 4 v 1 s┬ámopom Sencor 0725BK m├í aj ┼ípeci├ílnu hubicu na zvieraciu srs┼ą a┬ádezinfek─Źn├ę UVC svetlo,ÔÇť opisuje kvality jedn├ęho z┬ánajpred├ívanej┼í├şch vys├íva─Źov sympatick├í predajky┼ła z┬áPLANEO Levice a upozor┼łuje, ┼że vys├íva─Ź tie┼ż potrebuje pravideln├║ ├║dr┼żbu, ako je ─Źistenie a┬áv├Żmena filtra.

Zdroj: PLANEO

D├ívid Mokr├Ż z┬áPrievidze z┬ávlastnej sk├║senosti odpor├║─Źa pomal├Ż hrniec. ÔÇ×Doma ho ─Źasto vyu┼ż├şvam. Sta─Ź├ş do┼ł vlo┼żi┼ą suroviny, nastavi┼ą program a┬á─Źas a┬ájedlo m├íte uvaren├ę pr├íve vtedy, ke─Ć v├ím to vyhovuje, bez toho, aby ste st├íli pri spor├íku. Je to perfektn├ę, napr├şklad ke─Ć idete von a┬áke─Ć sa vr├ítite, ─Źak├í v├ís doma ─Źerstv├ę jedlo ako od mami─Źky,ÔÇť ned├í dopusti┼ą na vymo┼żenosti pomal├ęho hrnca mlad├Ż Prievid┼żan, ktor├Ż ke─Ć m├í ─Źas, s├ím r├íd var├ş a┬ádokonca aj pe─Źie.

S pomal├Żm hrncom od Sencoru SPR 7200SS m├┤┼że┼í vari┼ą, dusi┼ą, restova┼ą, priprav├şte jogurt a m├í mnoho ─Ćal┼í├şch funkci├ş. Zdroj: PLANEO

Saxofonista Tom├í┼í E┼ítok okrem hudby miluje aj aut├í, a┬átak je jeho vo─żba, kde vyu┼żi┼ą 50-eurov├║ z─żavu, jasn├í: ÔÇ×Subwoofer do auta, pri ktorom priam c├ştite, ako sa chveje vzduch. Alebo aspo┼ł poriadne autor├ídio, a┬áke─Ć nem├íte auto, tak dobr├Ż repr├ík, nech si kedyko─żvek doma u┼żijete ten pocit ako na koncerte. H├ídam┬áaj susedia bud├║ zdie─ża┼ą va┼íe nad┼íenie,ÔÇť usmieva sa hudobn├şk, pred├ívaj├║ci v┬áPLANEO P├║chov.