Ak si zaobstaráš týchto 7 vecí, tak budeš štýlový, aj keď nemáš vkus (a ani frajerku, čo by ti poradila)

Týmito kúskami nič nepokazíš, aj keď ti móda nič nehovorí.

Trend jednoduchých doplnkov, ktoré by „mal“ vlastniť každý muž, zaplavil celý Tiktok. Nie každý sleduje najnovšie módne trendy a nakupuje podľa toho, čo sa práve nosí. Ak sa nezaujímaš o módu, ale chceš vlastniť pár štýlových kúskov, pripravili sme si pre teba krátky zoznam „cool“ vecí.

Áno, nezabúdame na to, že najdôležitejšie je, ako sa v oblečení cítiš, ale aj to, či sa zhoduje s tvojou osobnosťou. Náš výber ti však ukáže, že univerzálne doplnky sú naozaj jednoduchým spôsobom, ako byť elegantný a štýlovejší bez toho, aby si musel byť nonstop v módnom dianí.

Denimová bunda

Aj keď nepatríš medzi „fashionistov“, v tvojom šatníku by určite nemala chýbať klasická denimová bunda. Ide o klasiku, ktorá je už niekoľko rokov stále v kurze. Siahnuť môžeš po obľúbenej modrej farbe, no ani so sivou či s čiernou verziou netrafíš vedľa. Nižšie odporúčame produkt od značky Gap, ktorý kúpiš za 55,99 eura.

Zdroj: GAP

Čierne nohavice

Ďalším kúskom, ktorý ti môže pomôcť poskladať dobrý fit, sú jednoduché čierne nohavice. Dnes nájdeš medzi produktmi rôznych značiek originálne nohavice, ktoré majú voľnejší strih ako bežné džínsy. Okrem toho, že sú štýlové, sú tiež veľmi pohodlné a vhodné na mnoho príležitostí.



Využiješ ich na bežné nosenie, no aj k elegantnejšiemu „looku“. Pre elegantný vzhľad ich môžeš kombinovať s košeľou, v bežný deň siahni po bielom tričku alebo mikine. Nohavice od značky Reserved stoja 17,99 eura.

Zdroj: Reserved

Biele alebo čierne tričko

Klasické biele tričko je základným „pilierom“ šatníka. Dá sa kombinovať s rôznymi nohavicami, a tak ho využiješ v množstve dresscodov. Ak patríš k ľuďom, ktorí si nepotrpia na veľké logá či farby, tento kúsok jednoducho musíš vlastniť. Nižšie prinášame tipy na značky, ktoré vo svojom produktovom portfóliu ponúkajú „cool“ dizajn, dobrý strih a kvalitný materiál. Kúsok od značky Arket stojí 19 eur.

Zdroj: Arket