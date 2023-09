VIDEO: Youtuber Casey Neistat objavil dieru do podzemia New Yorku. Video má na Tiktoku 36 miliónov videní

„Byt v suteréne za 800 dolárov. Dobrý výhľad na ulicu,“ píšu ľudia.

Casey Neistat nedávno uverejnil na svojom Tiktoku video, ktoré sa stalo ihneď virálnym. Youtuber natočil ulice New Yorku, ktoré sa „doslova“ prepadajú pod nohami. Na videu môžeš vidieť, ako Neistat „kopne“ do popraskanej dlažby na chodníku v historickej štvrti Tribeca a objaví tajomné podzemie popretkávané potrubiami. „Prechádzka po New Yorku môže byť naozaj strašidelná,“ píše Neistat.

Video malo viac ako 17 miliónov videní za menej ako 24 hodín. Dnes ho videlo už 36 miliónov ľudí. Casey Neistat má na svojom Tiktoku 827-tisíc odoberateľov.

Neistat sa kamerou dostal až dovnútra obrovskej prepadliny. NY Post informuje, že populárne zábery videlo už aj oddelenie mestskej dopravy mesta New York. Vlastníkovi cesty udelilo pokutu a vyzvalo ho na okamžitú opravu.

Fanúšikovia sa témy okamžite chytili a vtipne narážali na vysoké nájmy v New Yorku. „V New Yorku by takéto bývanie stálo 4 200 dolárov mesačne. Boli by tam dve postele a mini vaňa. Výhodou by bol priamy prístup k inžinierskym sieťam a blízkosť metra,“ vtipkuje fanúšik. „To vyzerá veľmi priestranne, koľko je nájom?“ pridáva sa ďalší.