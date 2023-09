Bývalá hviezda UFC si vraj za 24 hodín na Onlyfanse zarobila viac, než za celú MMA kariéru

Bývalá hviezda UFC prekvapila fanúšikov.

Bývalá populárna MMA zápasníčka Paige VanZant v rozhovore pre Barstool Sports' OnlyStans Show prezradila, že si zarobila za 24 hodín na platforme Onlyfans viac peňazí, než sa celú svoju kariéru v prestížnej organizácii UFC.

„Onlyfans je určite mojím najväčším zdrojom príjmu,“ prezradila VanZant, pričom dodala, že ak by z platformy či celkovo zo sociálnych sietí odišla a živila by sa len zápasením, bola by určite v strate a nedokázala by sa uživiť.







Ako sme písali v tomto článku, Američanku v minulosti šikanovali aj sexuálne obťažovali. MMA kariéru odštartovala ešte v roku 2012, pričom sa o dva roky dostala do najprestížnejšej ligy zmiešaných bojových umení na svete UFC a sebavedome vyhrala prvé tri zápasy.



Po štyroch prehrách sa rozhodla skúsiť šťastie inde. Prešla do Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), kde sa boxuje bez rukavíc. Bojovým športom sa venuje aj jej manžel, MMA bojovník Austin Vanderford, ktorý zápasí v americkom Bellatore.