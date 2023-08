Pivo zadarmo, gril párty v meste a priateľská atmosféra. Zlatý Bažant a Flace sa spojili v evente OG Cookout. (REPORTÁŽ)

Na udalosti sa stretli známe aj neznáme tváre, ktorých sa náš moderátor Šajmo pýtal, čo podľa nich nesmie chýbať na grilovačke.

Grilovačky sú v plnom prúde a určite aj ty máš nejakú špecifickú vec, ktorá tam jednoducho nemôže chýbať. Čo to je? Túto otázku sa pýtal mladých Slovákov aj náš moderátor Šajmo na „block party“ OG Cookout v Bratislave, ktorú zorganizoval Zlatý Bažant a Flace.

OG Cookout je pop up komunitný event, na ktorej zažiješ grilovačku v mestskom prostredí. Spoluorganizátor tejto akcie, Peter Hlavička, chcel umožniť grilovačku aj tým ľuďom, ktorí napríklad nemajú záhradku na grilovanie. Okrem super nálady sa tu rozdávali aj darčeky v podobe merchu, jedla a samozrejme – dobre vychladeného piva. Čapovalo sa naozaj jedna radosť. Konkrétne nový slovenský ležiak so zmenenou receptúrou Zlatý Bažant 12%, ktorý je horkejší s plnou vyváženou chuťou.

Či už preferuješ ugrilovať mäso, zeleninu alebo syr, každý máme to „svoje“, bez čoho by grilovačka nemohla existovať. Rovnako to majú aj účastníci akcie OG Cookout. Pre niektorých je samozrejmosťou poriadne hrubý stejk, cigánska, feta s čili alebo aj „maskulínne paže“. Producent Konex si napríklad rád hodí na gril burgrové mäso „a všetko okolo toho“. A čo si ako prvé dáš na gril ty?