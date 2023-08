Slovenský fenomén Noili: Začali s nenápadnými olejmi, neskôr získali takmer polmiliónovú investíciu a spoluprácu so supermodelkou

Noili je slovenská kozmetická značka, ktorá stojí za pozornosť. S jej zakladateľkou Zuzanou Gyárfášovou sme sa porozprávali o začiatkoch značky, o tom, čo ešte pripravujú do budúcnosti a ako anti-aging kozmetika zapadá do súčasnej kultúry.

Má vlastnú kozmetiku, ktorej aj rozumie. Zuzana Gyárfášová premenila osobnú potrebu na úspešný biznis, a hoci sa jej kozmetická značka Noili vyrába v malých počtoch, úspešne dobýja už aj český trh. Spojila sa s megahviezdou Danielou Peštovou, získala takmer pol milióna eur od investorov, ktorí jej projektu veria, a hoci pripravuje nové produkty, zákazníčkam radí, aby mali doma minimalistickú rutinu.

Aj tak by sa dala zhrnúť stratégia zakladateľky Noili. Prioritizuje zdravie pokožky, sústreďuje sa na produkty zamerané na spomalenie procesu starnutia pleti a pre Refresher hovorí, že skinimalizmus je stále v kurze. Toto je príbeh slovenskej beauty značky, ktorá prerazila – ďalší zo série článkov o lokálnej kozmetike.

So Zuzanou sme sa rozprávali aj o jej produktoch, ktoré nám doniesla ukázať. Zdroj: Refresher/Matúš Zeťák

Značku založila, lebo chcela spomaliť starnutie kože

Zuzana začala premýšľať o vlastnej kozmetike spočiatku bez biznisových cieľov. Má medicínske vzdelanie a prax s prácou s vedeckými textami, a tak začala študovať, čo hovorí moderná veda o zdraví pokožky a o tom, ako spomaliť procesy starnutia.

V súčasnosti vieme, že veľký podiel na vráskach, škvrnách a ochabnutej pokožke má samotné slnko. UV lúče totiž poškodzujú DNA kožných buniek a dokonca zvyšujú riziko rakoviny kože (a áno, aj pod slovenským slnkom).

Zároveň však zistila, že okrem SPF ochrany potrebuje pokožke pomôcť aj inak: stimuláciou produkcie kolagénu a elastínu, ktoré zodpovedajú za pružnosť pokožky, a rozjasňujúcimi ingredienciami, ktoré ju zbavia škvŕn. Zaujali ju rôzne oleje, vitamín C či rastlinný bakuchiol. „Tieto látky som si objednala a začali sme to s mojou spoločníčkou miešať a testovať na sebe. Chceli sme vytvoriť niečo, čo by sadlo suchej aj mastnej pokožke,“ povedala nám.