Móda a štýl sociálnych sietí: Letné trendy z Tiktoku

Jednou z mnohých úžasných predností Tiktoku je, že používatelia môžu navzájom komunikovať a spoznávať trendy, čo bežným ľuďom poskytuje šancu stať sa odborníkmi v dizajne obliekania a doplnkov.

Obsah na Tiktoku súvisiaci s módou a so štýlom veľmi rýchlo získava na popularite. Vďaka miliónom zobrazení len za niekoľko hodín sa obsah dostane na vysokú pozíciu vo vyhľadávačoch a nachádza si cestu do predajní a k veľkému percentu používateľov internetu, ktorí chcú spoznať trendy. Ďalšou vecou, o ktorej tiktokeri radi hovoria, je cirkulárna móda, ktorá priniesla významnú zmenu vo svetovom štýle. Našťastie na Slovensku máme Remix, ktorý je veľmi silnou cirkulárnou módnou značkou.

Teraz, keď už viete, kde nakupovať online, dovoľte nám predstaviť vám najhorúcejšie letné trendy farieb a látok na Tiktoku.

Horúce letné trendy

Milovníkom módy nezostáva nič iné, len sledovať najnovšie trendy a inšpirovať sa nielen módnymi návrhármi, ale aj ľuďmi tvoriacimi videá na Tiktoku. Hlavnými inšpiráciami tohto roka sú more, trópy a pocit pohodlia. Najnovší štýl mermaidcore, inšpirovaný hudobným filmom Malá morská víla, sa rýchlo zmenil na módny trend, ktorý možno ľahko kombinovať s inými trendmi Tiktoku, ktoré nesú chlad oceánu vo farbách a v látkach.

Zdroj: Remix Shop

Coastal cowgirl je štýl, ktorý vystriedal minuloročnú módu coastal grandmother. Je to nový letný trend – kombinácia farebných vintageových šiat a džínsových búnd, kovbojských klobúkov a vysokých čižiem alebo ošúchaných tenisiek. Džínsové overaly a veľké košele stále získavajú na popularite. Rifľovina je nahradená falošnou kožou, voľnými nohavicami a pohodlnými vintageovými košeľami, blúzkami a tričkami v podštýle biker core.

Látky leta 2023

Tiktok kladie toto leto dôraz na ľahké, organické a udržateľné tkaniny. To vás môže prekvapiť, ale môže vás to aj povzbudiť, aby ste konali inak. Tu je to, čo špičková móda tiktokerov odporúča.

Letné úplety

Pletené veci môžu byť typické pre zimnú sezónu, no toto leto dobyli scénu Tiktoku. Ľahké a krásne blúzky, tielka, sukne a horúce nohavice vám dodajú pocit mäkkosti a pohodlia. Bežné sú letné svetlomodré úplety a niektoré kúsky majú oslnivý sieťovo-úpletový dizajn.

Sieťovaná tkanina

Sieťovaná tkanina je pre mermaidcore absolútnou nevyhnutnosťou. Tento trend úplne zodpovedá štýlu malej morskej panny. Takže si to nenechajte ujsť.

Recyklované a organické látky

Spolu so štýlom propagujú tvorcovia trendov Tiktoku aj starostlivosť o prírodu. Väčšinou nosia nohavice, šaty alebo tričká vyrobené z recyklovanej alebo organickej bavlny alebo organického polyesteru.

Trendové farby leta 2023

Nemalo by byť prekvapením, že trendovými farbami v lete 2023 sú farby mora. Sociálna platforma Tiktok však ponúka viac.

Morské odtiene

Mermaidcore sa spája nielen so sieťovinou, ale aj s morskými farbami. Radšej sa teda nastavte na tmavú alebo svetlomodrú, alebo na rôzne odtiene morskej zelenej.

Vitajte v trópoch

Ak voda nie je vaším živlom, Tiktok vás pozýva, aby ste si sadli do tropických plážových žiarivo ružových, zelených, modrých alebo žltých vzorov s tropickými kvetmi, palmami a zvieratami. Ak ste fanúšikom jemných štýlov, mali by ste si radšej vybrať jemné farby alebo dokonca čiernu a bielu, pokiaľ sa budete držať trendového tropického vzhľadu.

Obyčajné a pastelové

Na Tiktoku je niečo pre každého. Ďalší špičkový farebný trend ponúka jednoduchý dizajn v tlmených pastelových farbách. Môžete si vybrať popolavú ružovú, sivú, nevädzovomodrú, levanduľovofialovú, mliečnokávovú hnedú, šalviovozelenú alebo béžovú – všetky vyžarujú letný pokoj a prinesú vám pohodlie.

Kombinácia oblečenia

Teraz, keď už viete, aké farby a látky by ste mali hľadať, môžeme vám poskytnúť niekoľko nápadov, ako si zostaviť svoj letný kapsulový šatník.

Pletená tunika a tropická potlač

Môžete ľahko spojiť dva rôzne módne trendy Tiktoku, ak si vyberiete pletenú tuniku a tropický vzorovaný kúsok s kvetmi ibišteka, havajskými kvetmi, papagájmi alebo palmami.

Maxi plážová sukňa v morskej modrej alebo zelenej

Dlhé voľné sukne v morských farbách pripomínajú chvost morskej panny. Môžete ich kombinovať s morským vzorovaným tričkom, crop topom alebo dokonca topom so šupinkami či s perličkami. Šperk z mušlí doplní váš dokonalý štýl s letnou tematikou.

Bavlnené šortky a pletený top v pastelových odtieňoch

Tí, ktorí milujú jednoduchý štýl, môžu kombinovať jemné a pohodlné kúsky oblečenia, ako sú šortky vyrobené z organickej alebo recyklovanej bavlny a pletené tričko či tielko. Ak chcete byť naozaj štýloví, mali by ste si vybrať jednofarebné oblečenie v jemných odtieňoch, ako je popolavý ružový top a mliečnokávové hnedé šortky. Oblečenie môžete zavŕšiť štýlovým bucketovým klobúkom, ktorý ochráni vaše oči pred slnkom.