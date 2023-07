Konečne pekné crocsy? Salehe Bembury predstavuje Crocs Pollex Clog v odtieni Niagarských vodopádov

Do portfólia ikonickej obuvy Crocs Pollex od Salehea Bemburyho pribudli nové odtiene šľapiek a moderný dizajn klasických Crocs topánok. Love it or hate it?

Americký dizajnér Salehe Bembury, ktorý je známy luxusným streetwearovým rukopisom, prichádza na trh s najnovším dizajnom topánok Crocs Pollex Clog. Svoj kultový model obohatil o nové farebné prevedenia pod názvom „Niagara“ Colorway. Niagara Colorways prichádzajú len týždeň nato, ako sa renomovaný dizajnér podelil o prvý náhľad na šľapky Crocs Pollex Slides v modrom odtieni „Tashmoo“. Zobraziť galériu (8) Ako napovedá názov, farba crocsov bola inšpirovaná Niagarskými vodopádmi. Povrch naberá svetlosivý odtieň, no modelu nechýbajú ani tónované odnímateľné členkové remienky či kontrastná šedá špička, ktorá je charakteristickým znamením modelov Crocs Pollex Clog od Bemburyho. Horúcu novinku si budeš môcť zakúpiť už o tri dni, a to vo štvrtok 20. júla, na oficiálnej stránke beaspunge. Následne by mali byť v predaji aj na oficiálnej stránke Crocs, no dátum ani čas zatiaľ nie sú známe. Vzhľadom na predchádzajúce produkty sa cena Crocs Pollex Clog v prevedení Niagara odhaduje na 85 dolárov, čo je v prepočte približne 75,63 eura. Pri výbere správnej veľkosti ti však značka Crocs aj dizajnér Bembury odporúčajú zvoliť o jedno číslo menší model. Či ťa novinka s príťažlivým dizajnom zlákala až natoľko, že si ju plánuješ kúpiť, nám nezabudni dať vedieť v ankete nižšie. Anketa: Ako sa ti pozdávajú nové Crocs Pollex Clog? Milujem a musím ich mať! Nie je to môj štyl. Nepáči sa mi farba, predošlé modely vyzerali oveľa lepšie. Milujem a musím ich mať! 65 % Nie je to môj štyl. 24 % Nepáči sa mi farba, predošlé modely vyzerali oveľa lepšie. 12 %