5 šikovných tipov, ktoré ti pomôžu prežiť zmysluplné leto

Ako prežiješ nasledujúce týždne?

Leto prináša nekonečné možnosti pre zábavu a zážitky a ty ho iste nechceš presedieť doma. Konečne si môžeš dať pauzu od školských a pracovných povinností. Využi týchto pár týždňov na maximum a nenechaj si prázdniny pretiecť pomedzi prsty. Poradíme ti, na čo sa sústrediť. Drž sa týchto rád a v septembri sa ti poďakuje tvoje telo, myseľ aj kamoši.

1. Nadchni sa pre niečo nové

V prvom rade mysli na svoj osobný rozvoj. Využi voľný čas na čítanie nových kníh, počúvanie zaujímavých podcastov, sledovanie dokumentov, prípadne zváž účasť na letnom workshope. Prázdniny sú ideálnou príležitosťou pre to, aby si v sebe objavil aj celkom nové vášne. Nezáleží na tom, či je to šport, tvorba alebo cestovanie – skús niečo nové a najmä to rob s nadšením. Nechaj sa inšpirovať kamošmi a ich záľubami, prihlás sa na tanečnú alebo sa pridaj k dobrovoľníkom. Nechce sa ti? Nezabudni, že na hranici zóny komfortu sa dejú zázraky a prichádzajú úplne nové perspektívy.

Zdroj: Unsplash / Tetiana SHYSHKINA

2. Zostaň v spojení s ľuďmi, ktorých máš rád

Počas roka si príliš nenavyberáš, ale v lete si môžeš povedať, s kým chceš a nechceš byť. Netráv čas s niekým, koho prítomnosť ti nerobí radosť, venuj sa ľuďom, na ktorých ti záleží. Zorganizuj grilovačku, piknik, roadtrip s kamošmi, alebo malý športový turnaj. Psychológovia hovoria, že mať dobré vzťahy, pracovať na nich a byť súčasťou komunity je jednou z najdôležitejších vecí na ceste k šťastnému životu.

Dôležité je, aby si úplne nezmizol z radaru tých, ktorým na tebe záleží, aj keď sú práve niekde veľmi ďaleko. Hlavne nešetri dátami – pošli im najlepšiu fotku z párty alebo sa s nimi spoj cez video a daj im vedieť, že na nich myslíš.

3. Tráv čo najviac času vonku a spoznaj nové miesta

Milióny rokov sme žili v prírode a naše telo aj myseľ sa v nej stále cítia najlepšie. Nemusíš sa vybrať do dažďového pralesa, slávneho národného parku ani cestovať príliš ďaleko – kus krásnej prírody máš pravdepodobne za chrbtom, len si sa nikdy poriadne neobzrel.

Zdroj: Unsplash/Jake Melara

4. Cvič a staraj sa o svoje telo

Neprestaň sa hýbať. Nie, nemusíš tráviť hodiny v posilke. Vyhraď si denne aspoň 30 minút na aktívny pohyb. Aj tri krátke série drepov každý deň si všimneš na svojej kondičke i nálade. Slnečný deň je ideálny pre beh alebo cyklistiku. Kedy si sa bol naposledy pozrieť ako vyzerá miestne kúpalisko? Pravidelná fyzická aktivita sa pozitívne prejaví aj na tvojom duševnom zdraví, kvalite spánku a zníži riziko mnohých chorôb.

5. Oddychuj a spi

Nezabudni udržiavať rovnováhu medzi aktivitou a odpočinkom. Dopraj si čas na relaxáciu, meditáciu a kvalitný spánok. Priemerná odporúčaná doba spánku je 7-8 hodín. Áno, prespať by si mal asi tretinu svojho života! Zdá sa to byť veľa, ale každopádne, len ak to dodržíš, dokážeš si tie zvyšné dve tretiny užiť naozaj naplno.

Pracuj na sebe, objavuj, hýb sa, nezabudni na kamošov a preži to najlepšie leto svojho života!