Spotify prichádza s novou funkciou na offline počúvanie hudby: Tvoj offline mix pôjde prehrať, aj keď nebudeš mať signál

V lietadle, na horách či jednoducho počas veľmi upršaného dňa môže výpadok signálu spôsobiť aj výpadok tvojej obľúbenej hudby. Tomu sa chce Spotify vyhnúť a predstavuje novinku Tvoj Offline Mix, informuje Mashable.

CEO spoločnosti Daniel Ek na Twitteri vo štvrtok novinku predstavil s tým, že playlist je vymyslený na chvíle, keď nemôžeš byť online.

We’ve been testing out a new feature called "Your Offline Mix" - a playlist designed for those times when you might not be online ✈️



