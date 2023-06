10 najlepších podnikov v Nitre: nájdeš tu chutné steaky aj koktaily do 6 eur

V Nitre nájdeš kaviareň, kde si z menu vyberie aj tvoj štvornohý miláčik. O nič menej zaujímavé sú aj steak housy, kaviarne a bar so svetovým ocenením.

Gurmáni možno nepovažujú mesto Nitra za gastronomický klenot Slovenska, no to je chyba. Aj ten najväčší fajnšmeker tu nájde miesta, od ktorých by sa mohlo učiť aj hlavné mesto. Na základe recenzií a odporúčaní miestnych sme vybrali tie najlepšie reštaurácie, bary a kaviarne, ktoré by si pri návšteve tohto západoslovenského mesta nemal vynechať.

Milá deva

Adresa: Piaristická 1379/2

Hodnotenie na Googli: 4,7/5 (205 recenzií)

Meno Milá deva nesie rodinná reštaurácia aj jej sesterská kaviareň v centre mesta. Ak túžiš po dokonalých raňajkách či brunchi, ktorý len tak niekde v okolí nenájdeš, tvoje kroky by mali smerovať sem. Ich cena je celkom prijateľná a pohybuje sa už od 4,90 € do 9,80 €. Veľkým bonusom je príjemná a priestranná atmosféra plná zelene.

Z výdatných raňajok si tu daj miešaný tanier s volským okom, avokádom, haloumi syrom a nachos, lečo s klobáskou z mangalice alebo francúzsky toast z makovky s javorovým sirupom a ovocím. Nájdeš tu aj klasiky ako domáci bagel (či croissant) Benedikt s pošírovaným vajíčkom a holandskou omáčkou. Pečivo tu pečú priamo v peci. Cez pracovný deň si ich tu dáš do 10.00, cez víkendy do 11.00 a počas sviatkov celý deň.

V reštaurácii si môžeš vychutnať fajnové obedové špeciality. Varia tu čerstvo, lokálne, spolupracujú s okolitými farmármi, pestovateľmi a bylinkármi. V menu nájdeš teľací rezeň, vyprážané kuracie stehno či roládu z kačacích pŕs od 11,30 € do 26 € (najdrahší je steak). Z denného menu (od 10.00 do 14.00 hod.) máš na výber skôr tradičné jedlá, ako vyprážaný syr, bravčová panenka, rizoto či perkelt (za 7,90 až 8,50 €).

Milá deva servíruje asi najlepší brunch v Nitre. Zdroj: Facebook/Milá deva

Sýpka u Ludvíka

Adresa: Alexandrov Dvor 423, 951 34 Báb

Hodnotenie na Googli: 4,6/5 (2 492 recenzií)

Ak budeš mať čas zájsť kúsok ďalej od Nitry, určite navštív vychýrenú reštauráciu Sýpka u Ludvíka. Je situovaná v rovnomennom penzióne, ktorý bol zrekonštruovaný v roku 2007 na mieste bývalej sýpky vo vidieckom prostredí obce Báb.

Vybrať si môžeš z týždňovej ponuky alebo jedálneho lístka. Obľúbenými stálicami sú tu viedenský rezeň z mladého býka, zemiakové pirohy so sumčekom či pečené rebro na mede a chilli s domácimi hranolkami. Sladkou bodkou môžu byť parené buchty alebo veterník. Ceny sú tu rovnaké ako v centre hlavného mesta (12 až 19 € za hlavné jedlo).

Ukazovateľom kvality sú regionálni dodávatelia, ako je farma Turová, hľuzovková farma, rodinná záhrada Bylinky z Beladíc či bratislavský chov rýb Ryby Klárka. Reštaurácia má vyše 2 000 recenzií, z toho väčšinou pozitívne. Hostia okrem jedla chvália najmä profesionálnu obsluhu, útulnú dobovú atmosféru či pekný vidiecky servis.

Sýpka u Ludvíka sa nachádza trochu ďalej od Nitry, ale stojí za tú cestu. Zdroj: Facebook/Sýpka u Ludvíka

BON BON

Adresa: Kupecká 1354/10

Hodnotenie na Googli: 4,7/5 (496 recenzií)

Bon Bon je jednoduchá, ale príjemná kaviareň v centre Nitry. Jej dominantou je vitrína s množstvom úžasne vyzerajúcich koláčov, zákuskov a praliniek. Je to podnik pre milovníkov čokolády, kvalitnej kávy, raňajok, ale aj drinkov a domácich limonád.

Kávoví fajnšmekri ocenia 100 % arabiku, svetlejšie aj tmavšie praženú, z ktorej ti spravia alternatívnu filtrovanú kávu cez V60 a v letných mesiacoch aj vychladené nitro cold brew. Na limonády a drinky používajú slovenskú značku sirupov Vlčie sirupy, ktoré získali aj ocenenie Great Taste Awards.