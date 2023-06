Vieš, čo robiť pri otvorenej zlomenine alebo anafylaktickom šoku? 8 faktov, pomocou ktorých možno zachrániš život

Tieto fakty sa ti budú v krízovej situácii hodiť.

Ako deti nás učili, že počas búrky sa nemáme skrývať pod stromy, a na brannom cvičení sme museli čísla prvej pomoci sypať z rukáva. Istý pud sebazáchovy a základné informácie, ako sa správať počas nebezpečných situácií, ako-tak ovláda väčšina z nás. Myslíš si, že vieš podať prvú pomoc pri úraze hlavy, otvorenej zlomenine alebo život ohrozujúcej alergickej reakcii? Zozbierali sme niekoľko cenných rád, ktoré ti pomôžu nájsť riešenie v kritickej situácii a možno tak zachrániť aj niekomu život.

Nezabúdaj na to, že do takýchto situácií sa môžeš dostať aj ty. Ak sa ocitneš v núdzi, aspoň budeš vedieť, ako sa zachovať a poradiť okoliu, aby ste nepríjemnú situáciu mohli spoločne zvládnuť. Nečakané situácie nie je možné predvídať, preto sa ti oplatí myslieť aj na „záložný plán“ v podobe životného poistenia či cestovného poistenia.

Nikdy nevieš, v akej situácii sa ocitneš doma alebo v zahraničí. Poistenie od Kooperativy, v spolupráci s ktorou sme pripravili aj tento článok, ti nielen preplatí pobyt v nemocnici a zdravotné náklady, ale, v krízových situáciách ti zabezpečí bezpečnú cestu domov zo zahraničia. Tiež sa ti zíde aj v bežnejších situáciách. Máš s ním kedykoľvek po ruke asistenčné služby – môžeš sa poradiť s lekármi na telefóne, dohodnúť si online sedenie s psychológom, alebo si privolať šikovnú cykloasistenciu, keď dostaneš defekt na cyklotúre v slovenskej prírode.

1. Nauč sa Heimlichov manéver

„Heimlich“ je forma prvej pomoci, ktorou môžeš zachrániť život niekomu, kto je pri plnom vedomí a dusí sa. Obvykle ide o kúsok jedla alebo iný malý predmet „zaseknutý v krku“. Tento manéver však nikdy nevykonávaj, ak je daná osoba schopná ako-tak rozprávať a dýchať. Najprv sa toho človeka spýtaj, či sa dusí (môže to znieť ako hlúpa otázka, ale v prípade krízy treba komunikovať priamo a jasne). Ak nedokáže hovoriť, lebo kašle alebo lapá po dychu, vieš, že nastal čas na Heimlichov manéver.

V prípade, že je tento človek schopný odpovedať alebo dýchať, pripomínaj mu, nech neprestane vykašliavať. Obvykle to stačí, aby sa daný kúsok jedla alebo iný predmet uvoľnil kašľom. Heimlichov manéver sa vykonáva iba v život ohrozujúcich situáciách.

Heimlichov manéver sa vo všeobecnosti považuje za bezpečnú a rýchlu metódu prvej pomoci. Najčastejšími komplikáciami Heimlichovho manévru sú zlomené rebrá a otvory v gastrointestinálnom trakte. Vyskytnúť sa môžu aj iné zriedkavé brušné komplikácie. Žiadny úkon nie je bez rizík. Napriek tomu pri otázke života alebo smrti môže byť rozhodujúcim prvkom práve Heimlichov manéver.

Ako na Heimlichov manéver

• Postav sa za dusiaceho človeka a daj ruky na jeho brucho.

• Jednou rukou vytvor päsť a druhú ruku pevne oviň okolo nej.

• Umiestni svoju päsť tak, aby kĺb tvojho malíčka bol na pupku pacienta.

• Ostrým a rýchlym pohybom päťkrát stlač ruky dovnútra a nahor.

• Tento postup opakuj, kým sa predmet neuvoľní alebo kým osoba neupadne do bezvedomia. Ak sa to stane, začni resuscitovať. • Postav sa za dusiaceho človeka a daj ruky na jeho brucho.• Jednou rukou vytvor päsť a druhú ruku pevne oviň okolo nej.• Umiestni svoju päsť tak, aby kĺb tvojho malíčka bol na pupku pacienta.• Ostrým a rýchlym pohybom päťkrát stlač ruky dovnútra a nahor.• Tento postup opakuj, kým sa predmet neuvoľní alebo kým osoba neupadne do bezvedomia. Ak sa to stane, začni resuscitovať.

Čo robiť v prípade, že sa dusí tehotná žena alebo človek s vyššou váhou? Keď rukami nedokážeš obopnúť brucho, posuň ich vyššie. Svoju päsť umiestni na hrudnú kosť a stláčaj podľa postupu.

2. Nezabúdaj na nohy

Vysoké horúčavy, nedostatok tekutín, preplnený autobus a vydýchaný vzduch. Nemusíme ti povedať viac a hneď si dokážeš predstaviť tie nepríjemné pocity. „Odpadnutie z tepla“ nie je počas letných mesiacov nič zriedkavé a obvykle nemá vážne následky. V podstate ide o prechodnú stratu vedomia, ktorá sa odborne nazýva vazovagálna synkopa. Tá vznikne náhle v dôsledku nedokrvenia mozgu, do niekoľkých minút pominie a ľudia sa z nej bez väčších problémov aj sami preberú. Častou príčinou je dlhé státie, teplo, nedostatok tekutín či pohľad na krv alebo zranenie. Vieš, čo robiť, ak niekto pred tebou takto odpadne?

Riziko obvykle nespočíva v krátkej strate vedomia, zranenie spôsobuje samotný pád. Odpadnutiu predchádza bledá pokožka, studený pot, pocit na zvracanie, točenie hlavy, návaly tepla a rozmazané videnie. Ak na niekom zbadáš tieto symptómy alebo už pred tebou odpadol, prípadne ich sám pociťuješ, je potrebné ľahnúť si chrbtom na zem a vyložiť mu nohy do vzduchu. Dôležité je rozbehnúť prúdenie krvi do mozgu.

3. Nočná mora každého alergika

Anafylaktický šok je v podstate veľmi silná a prudká forma alergickej reakcie a život ohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje neodkladnú prvú pomoc. Medzi najčastejšie spúšťače patrí bodnutie hmyzom, reakcia na potraviny alebo lieky. Alergici, ktorí trpia anafylaxiou, by mali vždy nosiť so sebou „záchranný balíček“. Keďže počas tohto šoku daná osoba nemusí byť schopná komunikovať a dať ti inštrukcie, mal by si mať základné informácie, pomocou ktorých jej môžeš zachrániť život. Najdôležitejšou súčasťou balíčka prvej pomoci je adrenalín a následne antihistaminiká a kortikosteroidy.

Ako vyzerá prvá pomoc pri • Privolaj záchranku a ulož pacienta chrbtom na zem. Zodvihni mu nohy a niečím ich podlož.

• Skontroluj mu veci, je nevyhnuté, aby najprv dostal adrenalín. Vyzerá ako veľké pero a podáva sa bodavým pohybom do stehna.

• V prípade, že sa pacient dusí, po dávke adrenalínu potrebuje inhalačný prípravok na rozšírenie dýchacích ciest.

• Následne mu podaj 1 až 2 tablety antihistaminík.

• Ak pacient nereaguje, je potrebná resuscitácia až do príchodu záchrannej služby. anafylaktickom šoku

• Privolaj záchranku a ulož pacienta chrbtom na zem. Zodvihni mu nohy a niečím ich podlož.• Skontroluj mu veci, je nevyhnuté, aby najprv dostal adrenalín. Vyzerá ako veľké pero a podáva sa bodavým pohybom do stehna.• V prípade, že sa pacient dusí, po dávke adrenalínu potrebuje inhalačný prípravok na rozšírenie dýchacích ciest.• Následne mu podaj 1 až 2 tablety antihistaminík.• Ak pacient nereaguje, je potrebná resuscitácia až do príchodu záchrannej služby.

Účinné antihistaminiká sa ti zídu aj na cestách do zahraničia, aj v prípade, že nemáš alergiu. Môže sa stať, že dostaneš alergickú reakciu na nejaké lokálne jedlo alebo ťa bodne hmyz. Nie všetky nepríjemné situácie je možné predvídať, preto v rámci cestovného poistenia MARCO POLO od Kooperativy môžeš využiť aj asistenčnú službu. Tá ti telefonicky pomôže napríklad vyhľadať najbližšiu nemocnicu či kliniku. Poistenie nákladov za ošetrenie a liečbu v zahraničí je v rámci poistenia MARCO POLO samozrejmosťou.

4. Melódiou proti nevoľnosti

Keď ti bude nevoľno a budeš mať pocit, že sa každú chvíľu povraciaš, vyskúšaj si „hmkať“ nejakú melódiu. Údajne je to jednoduchý spôsob, ako potlačiť dávivý reflex – „hmkanie“ a dávenie zároveň nie je pre tvoje telo fyzický možné. Nie je to doslova záchrana života, ale keď teba alebo tvojho kamoša premôže nepríjemná nevoľnosť, za takýto trik budeš vďačný.

Zdroj: Unsplash/Jorge Franganillo

5. Čo so zlomeninou?

Korčule, elektrické kolobežky či bicykle majú jedno spoločné. Počas leta ich vidíš na cestách a chodníkoch takmer všade, v dôsledku čoho pribúda počet zlomených rúk a nôh na urgentnom príjme. Podať správnu prvú pomoc a miesto okamžite znehybniť je nesmierne dôležité. Pohyb zlomenej kosti zvyšuje mieru bolesti a krvácanie. Tiež môže poškodiť okolité tkanivá a skomplikovať tak následnú liečbu.

Osobu so zlomeninou je potrebné udržiavať v pokoji – môže sa dostať do šoku alebo mať zlomeninu na kritickom mieste. Nie každá zlomenina sa dá dočasne zvládnuť jednoduchou prvou pomocou. Zlomeniny lebky, chrbtice, hrudnej časti, panvy či rebier si vyžadujú okamžité privolanie pomoci.

Krvácajúce rany pevne zatlač čistým obväzom. Ak kosť vyčnieva z tela, v žiadnom prípade sa jej nedotýkaj, iba opatrne zatlač okraje rany. Ranu veľmi opatrne prikry čistý obväzom. Zlomeninu sa nikdy nepokúšaj naprávať ani s ňou nejako hýbať. V prípade zlomenej nohy alebo ruky končatinu zafixuj, kým sa pacient nedostane do rúk profesionálov. Využi zrolované časopisy, konár alebo hocičo iné, čo je rovné a pevné.

6. Vieš, čo robiť pri úraze hlavy?

Úrazy hlavy najmä počas letných mesiacov nie sú raritou, keďže veľa športuchtivých nadšencov nepoužíva prilbu. Ak je po úraze hlavy daná osoba v bezvedomí a navyše aj nedýcha, neodkladne privolaj zdravotnú službu a podaj prvú pomoc.

Nemenej závažné však môžu byť aj úrazy, keď zranený na prvý pohľad pôsobí v poriadku. Dokonca nemusí ani krvácať. Zraneného je potrebné osloviť a opýtať sa na detaily toho, čo robil pred pádom, aby si mohol skontrolovať stav pamäti. Je zbytočné pýtať sa na bezvedomie, pretože mohlo trvať iba niekoľko sekúnd a zranený si ho aj tak neuvedomuje. Všímaj si, ako odpovedá na otázky. Zmätenosť, nevoľnosť alebo zvláštne správanie môžu znamenať vážne poranenie. Pozor na zranenia chrbta a krčnej chrbtice, v tom prípade sa pacient nesmie hýbať.

Pri úraze hlavy môže krv a bezfarebný mozgovomiešny mok vytekať z uší a nosa. Pacienta je dôležité upokojiť, najmä ak plače, aby si vedel rozoznať mozgovomiešny mok od hlienov. Vytekanie z nosa alebo uší nijako nezapchávaj.

Nestrácaj obozretnosť, ak pacient po úraze hlavy tvrdí, že mu nič nie je. Opuch mozgu vzniká do 24 hodín. Za tento čas by zranený nemal byť bez dozoru a je potrebné si na ňom všímať vyššie spomenuté príznaky.

Zdroj: Unsplash/Rodion Kutsaiev

7. Načiahni sa alebo hoď, nechoď

Vieš, ako zachrániť topiaceho sa človeka? Je to fyzicky náročná úloha, a ak nie si zdatný plavec, neskáč hneď impulzívne do vody. Podľa odporúčaní Amerického Červeného kríža by si mal konať podľa zásady – načiahni sa, hoď, nechoď. Sú to v podstate tri verzie záchranného scenára:

Keď niekoho uvidíš topiť sa blízko okraja bazéna alebo móla, ľahni si na brucho a pokús sa na neho dosiahnuť. Využi konár, uterák alebo sieťku na čistenie bazéna.

Pozri sa, či je v blízkosti záchranné koleso, a hoď ho topiacemu.

Nechoď ihneď do vody. Skontroluj, či je na blízku nejaké plavidlo, ktoré môžeš využiť. Majitelia člnov, paddleboardov alebo vodných skútrov ti určite prepáčia, že si si bez opýtania požičal ich vybavenie na záchranu života.

Plávanie za topiacim a dotiahnutie ho na breh „po svojich“ využi ako poslednú, krajnú možnosť.

Fandíš adrenalínovým zážitkom v podobe vodných športov či downhill cyklistiky? Vieš, že ak si v takejto situácii spôsobíš úraz, bežné cestovné poistenie ti nepreplatí náklady? V Kooperative rámci zahraničného aj domáceho cestovného poistenia rozšírili zoznam rizikových športov, vrátane súťažne vykonávaných, na ktoré sa môžeš pripoistiť. Ak teda chceš mať pri oddávaní sa svojmu hobby viac istoty, poraď sa pred letom v poisťovni.

8. Keď sa stratíš v lese, kráčaj dolu kopcom

S kamošmi si na túre, rozprávate sa, zrazu padne otázka „Kde sme?“ V okolí nie je signál, orientovanie podľa kompasu a mapy nikomu nič nehovorí a nikto nevie, čo ďalej. V podobných situáciách sa snaž zachovať chladnú hlavu a „sedliacky rozum“. Ak nevieš nájsť ani jeden záchytný bod, ktorý by ti pomohol identifikovať, kde si, začni kráčať dolu kopcom, respektíve po prúde vodného toku. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že ľudská civilizácia je postavená pod kopcom alebo v blízkosti vody.

Ak kráčate po prúde rieky, rozprávaj sa s partiou nahlas. Keď si sám, pospevuj si alebo rob nejaký rozruch. V blízkosti vody je pravdepodobnejšie, že stretneš divú zver. Naraziť na medveďa je to posledné, čo v tejto chvíli potrebuješ.

Zdroj: Unsplash/Geran de Klerk

Nikdy nevieš, čo ti život „naservíruje“. Najlepšie, čo môžeš urobiť, je predvídať a nečakané situácie si poistiť. Ak nevieš, kde začať alebo ako si efektívne poistenie vyskladať, neváhaj sa obrátiť na odborníkov z Kooperativy.