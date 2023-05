Toto robí rozchod s tvojím telom: mozog reaguje rovnako ako pri fyzickej bolesti, srdce sa môže doslova „zlomiť“

Uzdravenie z rozchodu by sa malo brať rovnako vážne ako zahojenie zlomenej ruky, hovoria odborníci. Vedecké štúdie sa zhodujú, že odlúčenie od romantického partnera bolí rovnako ako popálenina, a prirovnávajú ho aj k odvykaniu od drogovej závislosti.

Predstav si, že by si si omylom vylial na ruku vriacu vodu. Zrejme by to nebolo nič príjemné a tvoja ruka by sa ešte nejaký čas hojila. Teraz si predstav, že si prechádzaš naozaj zlým rozchodom, počas ktorého sa musíš vyrovnať so stratou a s odmietnutím od najmilovanejšieho človeka.

Hoci sa zdá, že ide o dva odlišné scenáre, z neurologického hľadiska sa v skutočnosti v tvojom mozgu odohráva rovnaký proces. V oboch prípadoch sa totiž aktivuje oblasť mozgu, ktorá je spojená s fyzickou bolesťou.

Tento fenomén opísali vedci ešte v roku 2010 v rámci výskumu, ktorý potvrdil, že rozchod doslova bolí. A nielen to – v extrémnych prípadoch môže viesť k stavu podobnému abstinenčným príznakom či dokonca život ohrozujúcej situácii.

Rozchod môže spôsobiť syndróm zlomeného srdca, ktorý spôsobuje oslabenie nášho najdôležitejšieho orgánu. Zdroj: Pexels

Rozchod môže viesť aj k fóbii

Výskum vedený Rutgersovou univerzitou v USA skenoval pomocou MRI mozgy 40 mužov a žien, ktorých nedávno odmietol romantický partner/partnerka. Účastníci si mali prezerať fotografie svojho bývalého partnera a myslieť pritom na skúsenosť s rozchodom. Potom sa mali pozerať na fotografie kamaráta, s ktorým nedávno zažili pozitívnu skúsenosť.

Vedci okrem toho účastníkov vystavili fyzickej bolesti, keď im predlaktie obliali horúcou vodou. Následne spravili to isté, ibaže s príjemnou teplou vodou. Účastníci po každej aktivite pomocou päťbodovej stupnice hodnotili, ako sa cítili.

Výsledkom bolo to, čo sme už načrtli v úvode. Keď účastníci videli fotky svojich ex, aktivovali sa im oblasti mozgu spojené s fyzickou bolesťou, ako aj oblasti mozgu spojené so závislosťou – niektorí odborníci dokonca prirovnávajú rozchod k odvykaniu si od drogovej závislosti, pretože nám hormóny v oboch prípadoch kolíšu rovnako.