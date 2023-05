Má netradičnú farbu, ale nikto netuší, ako tento „dezert“ chutí. Zapoj sa do bádania a hraj o dovolenku v hodnote 3 000 eur

Môžeš sa spoľahnúť len na svoje chuťové poháriky?

Pani Maja alias Fero Joke v prestrojení za gazdinú z dediny pečie na počkanie. Najnovšie núka nečakaným hosťom dezert, vďaka ktorému nemusíš ani zapínať rúru. Je perfektný aj pre tých, ktorí si radi osladia život, ale zároveň si držia odstup od cukru.

„Dezert stojí naozaj za to a ja ti poviem prečo. Je bez lepku, bez laktózy, bez orechov a tuším aj bez kôrovcov a bez zeleru, čo tiež býva v dnešnej dobe problém,“ objasňuje pani Maja a.k.a. ambasádorka projektu zahaleného rúškom tajomstva. Svojim fanúšikom prezradila, že tento dezert má jednoduché servírovanie, pretože je hotový za pár sekúnd, a to priamo v pohári.

Populárna pani Maja zavítala z rodnej dediny do kuchynského štúdia v Bratislave Zdroj: Coca-Cola.sk

Podarí sa ti zistiť záhadnú príchuť?

Budeš potrebovať len pohár a jednu ingredienciu. Pani Maja vysvetlila: „Na prípravu dezertu pre nečakanú návštevu potrebujete 2 litre FANTY WTF. Stačí ju naliať do pohára, ‚degustnúť‘ a prevaliť očami z jej nečakanej príchute.“ Jednoduché, rýchle a zároveň chutné. Trúfaš si ochutnať?

Uhádneš príchuť limitovanej edície Fanty Zero podľa zobrazených ingrediencií? Zdroj: Coca-Cola.sk

Tajnú príchuť limitovanej edície FANTY WTF (What The Fanta) sa ti možno podarí vypátrať podľa ingrediencií na obrázku. Keď už niečo tušíš, zapoj sa do hry v aplikácii Coca-Cola. V apke nájdeš aj ďalšie indície, ktoré ti pomôžu spoznať novú mysterióznu príchuť. Ak si kúpiš špeciálnu FANTU WTF, môžeš sa zapojiť do súťaže o dovolenku v hodnote 3 000 eur a ďalšie skvelé ceny. Pod vrchnákom každej FANTY WTF nájdeš unikátny kód, ktorý zaregistruješ do Coca-Cola aplikácie. Súťažiť môžeš do 30. júna 2023.