Nauč sa cestovať ako profík! Priamo z letiska Košice môžeš vyraziť do sveta s Milanom Bez Mapy

Ostrieľaný cestovateľ ťa vezme na výlet, na ktorý nezabudneš. Stačí, keď ho presvedčíš, prečo by si mal vybrať teba.

Influencer, travelblogger a cestovateľ „na plný úväzok“ Milan Bez Mapy počas minulého roku vyskúšal, kde všade sa dá dostať z letiska Košice. Toto leto ti ukáže, ako cestovať z metropoly východu lacnejšie, pohodlnejšie a že je to zábava! Keď máš v sebe vášeň pre cestovanie, je tu pre teba ponuka, ktorá sa neodmieta.

Milan spolupracuje s letiskom Košice od roku 2019. Chcel Slovákom ukázať, že lietať nemusia len z Bratislavy a Viedne. Z letiska Košice za pár týždňov uskutočnil 16 letov do krajín ako Holandsko, Chorvátsko, Turecko a do mnohých iných. Tento rok si Milan Bez Mapy pribalí „parťáka“, ktorý bude mať šancu naučiť sa pár cestovateľských tipov a trikov priamo od neho. Jedným z nich môžeš byť aj ty.

Aj z Košického letiska sa vieš dostať do dovolenkových destinácií. Zdroj: Milan Bez Mapy

Zapoj sa do súťaže

Ak ťa táto možnosť nadchla, tak potrebuješ spraviť len dva kroky. Stačí, keď natočíš krátke video o tom, prečo by si mal Milan vybrať na výlet práve teba. Toto video uverejni do komentára pod súťažným príspevkom na stránke Z Košíc do sveta. Súťaž trvá do polnoci 21. mája. Milan si potom vyberie troch Slovákov, ktorí budú mať možnosť s ním samostatne vycestovať do vybranej destinácie. Budeš to práve ty?

Pokiaľ si ešte nebol v zahraničí, s Milanom pôjde cestovanie ako „po masle“. Zdroj: Milan Bez Mapy

Kto je Milan Bez Mapy?

Pokiaľ ti toto meno nie je známe, Milan Bardún je úspešný tvorca, ktorý má cestovanie v naozaj v malíčku. V roku 2013 si založil blog bezmapy.com, v ktorom doteraz pravidelne informuje o svojich cestovateľských zážitkoch a je jedným z najčítanejších blogov na Slovensku. Počas desiatich rokov sa mu podarilo vybudovať základňu so 123-tisícmi sledovateľmi, ktorí pravidelne naberajú od Milana inšpiráciu. Minulý rok sa Milanovi podarilo úspešne vydať knihu Influencer a stal sa tiež najobľúbenejším influencerom v oblasti cestovania.