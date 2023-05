Mužská streetwear móda: Čo nosiť v roku 2023?

Trendy v mužskej móde sa neustále menia, no streetwear štýl už niekoľko sezón kraľuje. A rovnako to bude aj v roku 2023, neformálnosť, odvaha a energickosť by totiž nemali chýbať v žiadnom z vašich outfitov.

Streetwear štýl si svojich fanúšikov našiel najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí prostredníctvom oblečenia hovoria o tom, kým vlastne sú. Zaujímavosťou je, že streetwear móda vznikala v 80. rokoch 20. storočia v Kalifornii a pôvod má v subkultúrach skateboardistov, basketbalistov či surferov. Z toho vám môže byť jasné, že tzv. pouličná móda je extrémne pohodlná, voľná a neformálna.

Čo by vo vašom šatníku nemalo chýbať?

Možno si poviete, že streetwear móda je stále o tom istom – športové kúsky, vrstvenie, veľké nápisy a logá, tenisky a šiltovky. No aj v tomto štýle prichádzajú neustále nové trendy, ktoré sa oplatí sledovať. Vďaka nim budú vaše outfity vždy neprehliadnuteľné a zaujímavé.

Vo vašom šatníku by rozhodne nemali chýbať skvelé cargo nohavice, teda nohavice s viacerými vreckami. Tento kúsok perfektne pasuje do streetwear módy, oceníte ho pri rôznych príležitostiach. Vrecká sú umiestnené najčastejšie na bokoch, pričom sú uzatvárateľné, napríklad pomocou suchého zipsu. Ide tak zároveň o praktické oblečenie, ktoré sa ľahko kombinuje.

Ak chcete byť v roku 2023 trendy a zároveň sa cítiť pohodlne, siahnite po tričkách s celoplošnou potlačou. Nájdete ich v rôznych prevedeniach, preto si môžete vybrať presne podľa seba. Stavte na veľké vzory, bláznivé farby či ženské motívy v podobe červených ruží či iných kvetov. Okrem celoplošnej potlače sú veľmi IN aj veľké logá a nápisy značiek. Tie sa nemusia nachádzať iba na klasickom mieste, teda na hrudi, ale pokojne na chrbte či na rukávoch.

Zdroj: cropp.com

Určite sa nevyhýbajte vrstveniu jednotlivých streetwear kúskov. Ak neviete ako na to, majte v šatníku skôr menej výrazné oblečenie, ktoré bude vždy k sebe pasovať. Pokiaľ si ale trúfate na niečo viac extravagantné, nebojte sa skombinovať rôzne farby či materiály. V konečnom dôsledku je pouličná móda presne o tom. Bezpochyby využijete oversize mikinu s kapucňou, rifľovú bundu s rôznymi aplikáciami či predĺženú vestu.

Aj pri streetwear móde v roku 2023 platí zlaté pravidlo menej je niekedy viac. Najmä počas teplejších dní budete vďačný za to, že na vrchole rebríčka trendovosti sú tielka, tričká bez rukávov či krátke nohavice z pohodlného materiálu. V prípade farebne nevýrazného outfitu stavte na výraznejšie doplnky, napríklad šiltovku s logom či farebné tenisky.

Streetwear móda, v ktorej budete neprehliadnuteľný

Farebná škála v trendoch na rok 2023 je skutočne široká. Od čiernej cez fialovú až po žltú, žiadna z nich by vo vašom šatníku nemala chýbať. Nebojte sa kombinovať na prvý pohľad nekombinovateľné. To platí aj o vzoroch či motívoch na oblečení. Pokojne si na seba dajte pánske tričko s červenými ružami a na to navrstvite rifľovú bundu s pestrofarebnými nášivkami. Budete vyzerať neformálne, mladistvo a zároveň trendy. Ak je reč o materiáloch, dominovať bude oblečenie z denimu, no tiež flanelové či šuštiakové kúsky.

Zdroj: cropp.com

Pokiaľ ste fanúšikom streetwear módy a chcete vyzerať trendovo, v žiadnom prípade nezabúdajte na doplnky. Vďaka nim celý outfit spojíte a dodáte mu šťavu. A po akých doplnkoch siahnuť? Majte vždy poruke šiltovku s rovným šiltom či so sieťovinou, ktorá je praktická počas teplých dní. Ďalším must have kúskom sú batoh či ľadvinka, do ktorých zmestíte všetko potrebné. No a stavte tiež na bucket klobúk a slnečné okuliare s farebným rámom.