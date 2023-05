KVÍZ: Aký typ hokejového fanúšika si? Hráš sa na trénera pred telkou alebo si vychutnávaš hru?

Analytik, tréner, skeptik či verný fanúšik. Ktorý z nich si ty?

Už o pár dní to vypukne! Hokejoví nadšenci už odpočítavajú dni do prvého zápasu. Hokejisti slovenskej reprezentácie tvrdo makajú v prípravných zápasoch. V posledných týždňoch došlo aj k niekoľkým zmenám v zostave v podobe zvučných mien. Slovenskú reprezentáciu posilnia dvaja zámorskí hokejisti z NHL – obranca Samuel Kňažko a útočník Pavol Regenda. K tímu sa pripojí aj brankár Dominik Riečický, obranca Mislav Rosandič či útočník Oliver Okuliar. Chýbať nebude ani legendárny Libor Hudáček.

Hokejový ošiaľ sa bude odohrávať nielen na štadiónoch Fínska a Lotyšska, ale aj v obývačkách mnohých Slovákov. Tie sa už čoskoro premenia na džungľu plnú vášnivých fanúšikov, trénerov či analytikov.

Či už si samozvaný tréner, alebo večný analytik, svoje znalosti o slovenskom hokeji môžeš zúročiť vo svoj prospech. Stačí, ak vo Fortune správne tipneš výsledok zápasu. Môžeš využiť bonus 3 × 100, v ktorom si môžeš staviť až za 100 eur bez rizika, získať 100-eurový kredit a mať až 100 spinov. Vieš teda, kto bude víťaz?

Program slovenskej reprezentácie na MS 2023

Slovenská reprezentácia svoje pôsobenie na majstrovstvách sveta odštartuje v zápase s Českom, ktorý sa odohrá 12. mája o 15.20 h.

Po zápase s bratmi Čechmi bude nasledovať duel s Lotyšskom 13. mája o 19.20 h. S kanadskou reprezentáciou sa naši hokejisti stretnú 15. mája o 15.20 h, 18. mája o 19.20 h vyzvú na ľade Švajčiarov. Na druhý deň (19. mája) o 19.20 h môžeš sledovať zápas s Kazachstanom. Predposledným istým súperom našej reprezentácie bude Slovinsko, s ktorým si to naši hokejisti rozdajú 21. mája o 15.20 h. Posledné body pre postup do play off môžu potom získať v dueli s Nórskom, ktorý môžeš sledovať 23. mája o 11.20 h.

Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.

Ďalšie zápasy budú v týchto termínoch:

štvrťfinále: 25. mája

semifinále: 27. mája

zápas o tretie miesto: 28. mája

finále: 28. mája

Skráť si čakanie na zápasy a otestuj sa v našom hokejovom kvíze. Ten ti ukáže, aký typ hokejového fanúšika si.