Tiktok v USA možno nahradí apka Lemon8. Keďže mu v krajine hrozí zákaz, jeho tvorca prišiel s novou aplikáciou

Aplikáciu Lemon8 opisujú ako kombináciu Instagramu a Pinterestu. Už teraz je druhou najsťahovanejšiou aplikáciou v kategórii životný štýl v Spojených štátoch.

Čínsky technologický gigant ByteDance, ktorý vyvinul Tiktok, prichádza s novou aplikáciou, ktorá by sa mohla stať alternatívou tejto úspešnej sociálnej siete.

Aplikácia Lemon8 je už teraz druhou najsťahovanejšiou aplikáciou v kategórii životný štýl v Spojených štátoch. Spoločnosť prichádza s novým produktom v časoch, keď jej vlajková loď čelí v USA možnému zákazu. O novinke informuje portál CNBC.

Viac textu, menej videí

Aplikácia Lemon8, ktorú opisujú ako kombináciu Instagramu a Pinterestu a využíva algoritmus Tiktoku, bola prvýkrát spustená v Japonsku začiatkom roku 2020. Zameriava sa primárne na zdravie, wellness a krásu. Aplikácia by mala mať viac imidžový obsah s dlhšími textami a väčším zameraním na obrázky než videá.

„Niektoré z algoritmov, ktoré sa používajú v Lemon8, sú podobné alebo úplne rovnaké ako algoritmy Tiktoku, vďaka čomu sú obe tieto aplikácie nesmierne populárne. Poskytujú vám to, čo chcete vidieť,“ povedal Glenn Gerstell, hlavný poradca Centra pre strategické a medzinárodné štúdie.

Zdroj: Google Play/Lemon8

Podľa analytických firiem data.ai Lemon8 poskočil v USA za mesiac o 693 pozícií a vyšplhal sa na druhú priečku. Od svojho spustenia si ho stiahlo už 17 miliónov ľudí.

Nový Tiktok?

Štáty USA sa nedávno vyhrážali, že populárnu sieť zakážu, ak sa nezbaví svojich prepojení na Čínu. Chcú, aby sa oddelila od čínskej spoločnosti ByteDance. Podľa americkej vlády Tiktok predstavuje „riziko pre národnú bezpečnosť“, pretože čínska vláda by mohla zneužiť citlivé údaje používateľov. Spoločnosť TikTok to opakovane poprela.

Portál The New York Times píše, že Tiktok doteraz získal v USA 150 miliónov používateľov a zdá sa, že ByteDance chce zopakovať svoj úspech s Lemon8.

Analytici tvrdia, že agresívnu propagáciu Lemon8 možno považovať za „konkurenčný krok“ spoločnosti, ktorá sa snaží „expandovať na rôzne spotrebiteľské trhy a segmenty“.

Nová aplikácia by spoločnosti mohla poskytnúť rezervu, ak by Tiktok niekedy zakázali. „Určite je to zaujímavé načasovanie. Zdá sa, že ByteDance presadzuje Lemon8 ako potenciálnu alternatívu k TikToku a rozhodne ako alternatívu k Facebooku a Instagramu,“ povedala Lindsay Gormanová, seniorka pre nové technológie v nemeckom Marshallovom fonde.

Tiktok chcel zakázať aj Donald Trump

Analytici však tvrdia, že nová aplikácia Lemon8 nie je riešením. Americké regulačné orgány by podľa nich mali prísť s komplexným rámcom na pochopenie rizík čínskych internetových aplikácií a vymyslieť univerzálne riešenie skôr, ako sa vymknú kontrole.

Nie je to prvýkrát, čo Tiktok čelí úplnému zákazu v USA. V roku 2020 sa ju pokúsil zakázať bývalý prezident Donald Trump a následne presadil, aby sa oddelila od ByteDance. Americké súdy napokon Trumpove pokusy zablokovali.

Hoci je TikTok čínska aplikácia, v samotnej Číne je nedostupná. Číňania však majú svoju vlastnú verziu, ktorá sa volá Douyin.