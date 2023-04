AKTUALIZOVANÉ: Trump vyhlásil, že sa necíti vinný vo všetkých 34 bodoch obžaloby

OK

Bývalý prezident USA Donald Trump na súde v New Yorku v utorok vyhlásil, že sa necíti vinný vo všetkých 34 bodoch údajného falšovania obchodných dokumentov a podplácania dvoch žien vrátane pornoherečky počas svojej prezidentskej kampane v roku 2016. So ženami mal údajne nemanželský pomer a nechcel, aby to prezradili počas kampane, informuje NBC.

Súdna sieň bola podľa NBC plná divákov. Sudca zakázal živé televízne vysielanie z miestnosti, avšak piatim fotografom dovolil vyhotovovať snímky.

Trumpa, ktorý je prvým prezidentom alebo exprezidentom USA obžalovaným v trestnom konaní, po príchode do súdneho komplexu na newyorskom Manhattane najprv zadržali a zobrali do väzby. Stalo sa to podľa informácií, ktoré zazneli vo vysielaní televízie CNN, na siedmom poschodí budovy, kde sídli okresná prokuratúra. Následne sa Trump presunul na 15. poschodie tej istej budovy, kde sa nachádza súdna sieň.

Wow, oni ma idú zatknúť

„Vyzerá to úplne surreálne – wow, oni ma idú zatknúť!“ napísal Trump podľa agentúry AFP ešte pred príchodom do súdneho komplexu na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Nemôžem uveriť, že toto sa deje v Amerike. MAGA!“ dodal. MAGA je jedno z jeho hlavných hesiel, ktoré používal ešte v kampani v roku 2016 a znamená: „Urobme Ameriku znovu úžasnou.“

Obsah obžaloby nateraz nie je známy, zverejniť by ho mali ešte v priebehu utorka. Očakáva sa, že Trumpa po výsluchu prepustia a vráti sa do svojej vily na Floride, kde plánuje vystúpenie pred médiami.

Trump je prvým úradujúcim alebo bývalým prezidentom USA, ktorý sa objavil pred súdom v trestnej kauze.

Donald Trump. Zdroj: TASR/AP

