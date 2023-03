Vražda Daniela Tupého: Obvineného advokáta Puškára údajne z vraždy usvedčil aj jeho blízky kamarát.

Proti advokátovi Puškárovi, ktorý je obvinený z vraždy Daniela Tupého, svedčil na polícii aj jeho blízky kamarát Vladimír. Policajtom podľa uznesenia opísal, čo sa na Tyršovom nábreží v osudný večer v roku 2005 stalo, píše Nový Čas.

„Prišiel do tej bitky a narazil na Adama Puškára. Videl ho, ako so zatvorenou päsťou udieral neznámeho muža. Ten muž ležal na zemi, Adam stál nad ním a videl, ako do oblasti hornej časti tela tohto muža vykonával pohyb rukou zhora nadol, a to viackrát. Bolo to strašne rýchle, nepamätá si, že by sa ten muž nejako bránil,“ parafrázuje policajný vyšetrovateľ Puškárovho kamaráta Vladimíra.

Obvinenie Puškára do veľkej miery stojí na výpovediach mužov, ktorí boli v tú noc na mieste vraždy. Ostatní vypovedajúci svedkovia policajtom prezradili, že práve Vladimír bol Puškárov blízky kamarát. „Na záver svedok uviedol, že najbližší človek - kamarát Adama Puškára, bol Vlado,“ opísal ich vzťah ďalší z útočníkov.

Zdroj: TV Markíza/Reprofoto

Obvinený mal útočiť na Tupého, ktorý sa nebránil

Podľa svedkov obvinený Puškár opakovane udieral päsťou neznámeho muža, ktorým bol Daniel Tupý. Ten sa počas útoku nebránil.

Útočník ho niekoľkokrát dobodal a porezal, pričom zasiahol aj chrbát a hrudník. Po útoku Puškár odišiel k Dunaju, kam podľa svedka zahodil nôž. Svedok ďalej opisuje, ako on sám zaútočil na muža a niekoľkokrát ho boxerom udrel do tváre. Následne muži naskákali do áut a z miesta činu odišli.

O útoku na Tyršovom nábreží sa vraj dlhé mesiace partia útočníkov nerozprávala, no keď napokon prišlo k debate o Danielovi Tupom, podľa zhromaždených výpovedí sa členovia partie nahnevali na Puškára, ktorý sa po útoku odmlčal a údajne sa tváril, akoby sa nič nestalo.

