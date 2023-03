Vražda Daniela Tupého: svedok opísal, ako obvinený advokát Adam Puškár údajne zabil študenta

OK

OK

Vo veci vraždy študenta Daniela Tupého, ktorého v roku 2005 na Tyršovom nábreží napadla skupina neonacistov, bol obvinený bratislavský advokát Adam Puškár. Televízia Markíza má k dispozícii uznesenie vyšetrovateľa, v ktorom svedok dopodrobna opísal, ako došlo k vražde, pričom určil páchateľa.

Podľa svedka Puškár údajne opakovane udieral zovretou päsťou do hornej časti tela neznámeho muža, ktorým bol Daniel Tupý. Ten sa počas útoku nebránil. Útočník mu spôsobil viacero bodných a rezných zranení, pričom zasiahol hrudník aj chrbát. Po útoku vraj Puškár náhle odišiel k Dunaju. Svedok ďalej opisuje, ako on sám zaútočil na muža a udrel ho boxerom do tváre.

Po incidente skupina mužov z miesta činu odišla. Keď sa na druhý deň svedok dozvedel, že Daniel Tupý zraneniam podľahol, podozrenie padlo práve na Puškára, ktorý sa údajne neskôr s vinou sám svedkovi zdôveril.

Svedok sa bál vypovedať skôr

Markíza ďalej na základe poskytnutého uznesenia uvádza, že nemenovaný muž, ktorý prišiel vypovedať na políciu, mal strach zveriť sa s informáciami skôr, pretože sa bál pomsty. O tom, čo sa v tragickú noc stalo, sa partia vraj nebavila dlhý čas. Až po niekoľkých rokoch, keď sa opäť stretli, si vymenili zopár slov, pričom opäť padlo meno Adama Puškára ako vraha Daniela Tupého.

Svedecké výpovede a ďalšie dôkazy podľa uznesenia, ktoré opisuje televízia Markíza, jednoznačne dokázali, že všetky osoby sa v tom čase na Tyršovom nábreží skutočne nachádzali, pričom obvinený Adam Puškár zaútočil na Daniela Tupého. O akú bodnú zbraň išlo, nie je doposiaľ známe.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.