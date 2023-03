Na dovolenku do Dubaja môžeš letieť „za babku“. Nízkonákladovka znižuje akciové ceny.

OK

Nízkonákladová letecká spoločnosť WizzAir zlacnila letenky do najnavštevovanejšieho mesta Spojených arabských emirátov – Dubaja. Do obľúbenej dovolenkovej destinácie sa môžeš dostať z Budapešti aj so spiatočnou letenkou za 170 eur.

Hlavné mesto Maďarska je pre Slovákov ľahko prístupné vlakmi alebo autobusovou dopravou do 20 eur.

WizzAir ponúka odlet do Abú Zabí za akciovú cenu až z troch susedných krajín. Do arabského mesta sa dostaneš z Viedne, Budapešti aj Krakova. Najlacnejší let za 133 eur ponúka nízkonákladovka z viedenského letiska.

Spojené arabské emiráty sú pre mnohých Slovákov obľúbenou dovolenkovou destináciou a záujem stále rastie. Spoločnosť Pelikán avizuje, že o túto destináciu majú obyvatelia našej krajiny až 40-násobne vyšší záujem ako pred dvomi rokmi.

