V Petržalke tečie z kohútikov špinavá žltkastá voda, v niektorých častiach netečie vôbec. Môže za to porucha potrubia

Dnes okolo 11.00 h došlo k poruche na jednom z veľkých transportných vodovodných potrubí vedúcich z vodného zdroja Pečniansky les smerom do Petržalky, informuje Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS).

Vo viacerých častiach Petržalky sú výpadky vody – niektorí Petržalčania sa na sociálnych sieťach sťažujú, že im voda netečie vôbec, iní, že tečie žltkastá, zakalená voda.

Podľa aktuálnych informácií táto porucha ovplyvnila dodávku vody do areálu bratislavskej Incheby, ako aj viacerých ulíc v Petržalke. „Potrubia s priemerom DN 800 sme odstavili a budeme hľadať presne miesto poruchy, aby sme ju mohli opraviť. Vzhľadom na objem vody v týchto potrubiach ešte nejaký čas potrvá, kým voda prestane vytekať do okolia Sadu Janka Kráľa,“ informuje BVS.

„Úplne odstavená voda je až na konci Petržalky Lúky 2 vrátane sídliska Slnečnice už od cca 12.00 h,“ napísala nám jedna čitateľka.

Peter Podstupka z odboru komunikácie BVS nám objasnil, že voda môže byť mierne zakalená, pretože sa mení smer prúdenia vody, čo môže zvýšiť sedimenty. Takáto voda je však zdravotne nezávadná.

Petržalčanom odporúča nechať ju chvíľu odtiecť. Na odstránení poruchy momentálne pracujú. BVS odhaduje, že porucha bude trvať niekoľko hodín.

Bratislavský verejný park Sad Janka Kráľa dnes dopoludnia zaplavila špinavá voda. Podľa informácií portálu Noviny.sk za to mohlo prasknuté potrubie.

Mestská polícia v súčasnosti v okolí sadu označuje miesta, ktoré do vyriešenia havarijného stavu budú neprístupné verejnosti. „Radi by sme poprosili obyvateľov Bratislavy, aby rešpektovali pokyny mestskej polície a zbytočne do priestorov Sadu Janka Kráľa nechodili,“ uviedol pre TASR vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície Bratislavy Peter Borko. Sad podľa neho zostáva otvorený, avšak niektoré úseky označené páskami mestskej polície prístupné nie sú.



Na mieste sa nachádzajú momentálne aj hasiči, ktorí budú odčerpávať vodu do Dunaja, potvrdil pre TASR Borko.

Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

